【分析│國企退市】一文看清券商評論5間國企ADR退市　盛寶：中美審計底稿讓步機會微、富瑞獨唱反調

▲ 【分析│國企退市】5間國企擬將ADR從美退市 中金：料更多中概股以主要上市方式回歸港股

中美審計監管商議久未聞進展，上周五港股收市後，5間國企中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、上石化 （00338） 、國壽 （02628） 及中鋁 （02600） ，齊齊宣布擬將其美國預託證券（ADR／ADS）退市，預計生效日期為9月初。

券商陸續評論事件，大多數認為國企ADR交投量不大，但最新舉動會加大整體中概股從美國除牌的憂慮，唯獨富瑞認為是「理想訊號」。

中金：國企ADR除牌實際影響有限 加大中概股退市憂慮

中金指出，國企在美退市的象徵意義或大於實質，對這些股份的港股上市地位和成交影響有限，但其他中概股公司監管不確定性仍存，未來1年是關鍵窗口。

該行認為，不論從上市地位還是成交看，5間國企退市直接影響都相對有限，卻會加大市場對於其他更多主要上市地在美國的中概股，面臨退市風險之擔憂。

中金解釋，對於主要上市地在美國的中概股而言，由於其主要上市地和主要成交都在美國，倘退市對其自身成交和港股流動性影響都可能更大。在外部環境依然面臨較大變數下，中金預計更多符合條件的中概股會回歸港股、且採用或者轉為主要上市方式，將成主流。

大摩：除牌屬預期之內

對於國壽 （02628） 擬將ADR由美國除牌，摩根士丹利指並非個別事件，亦相信事件對該股基本面影響非常有限。大摩指出，相比起國壽的總股數，其在美上市ADS規模極小。截至上半年止，國壽有關ADS相對其H股比例不足2%，佔公司總市值比例更只有0.2%。

至於其餘4間將美國ADR除牌的國企，大摩指這些股份的ADS交投同樣已有一段時間不活躍，但維持有關ADS上市的成本及努力並不低，故除牌屬預期之內。

富瑞：國企在美退市為正面信號

富瑞表示，國企宣布自願在美退市，即使大部分傳媒報道認為這預示中國將不會與美國與有任何審計協議，但該行則視此為正面信號，並符合該行預期。

富瑞認為，中國將會決定允許哪些公司可在美國上市，並接受美國證券交易委員會（SEC）的審計調查。

至於中概股審計大限為2024年，內地仍有時間可選擇允許哪些公司仍在美上市。因此，富瑞指，可在美上市的公司定必無敏感數據，故認為這是中國經篩選後才出現的結果，並非完全不容許中概股赴美上市。

盛寶金融SAXO：中國審計底稿讓步機會微

盛寶金融SAXO表示，因應中國互聯網平台公司可能掌有大量關於中國個人、企業以至公共機構的敏感數據，中國政府向美國監管機構的讓步愈見渺茫，認為內地當局不可能允許美國證交會SEC、美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）未經篩選就獲得審計底稿。

該行指出，阿里巴巴、百度、拼多多等科技股在美國交投活潑，但即使部分股份已回流香港，但交投量明顯示不及美股市場。

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記者：余倩敏