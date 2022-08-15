【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正回報　股市在結束加息時平均跌5%

▲ 【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正面回報 股市在結束加息時平均跌5%

瑞聯銀行財富管理首席投資官韋立民（Norman Villamin）指，市場現在開始承認對經濟能夠軟著陸的憧憬也在消逝，而衰退風險正在趨升，而2000、2008-09和2020年衰退期間皆上升的市場引伸衰退機率（market implied probabilities of recession），現在已經再次走高，但目前的水平仍比1998及2016年當美國在沒有衰退下的經濟震盪期為低。

大摩指CPI未改變加息路向 美股只屬熊市反彈【下一頁】

韋立民稱，儘管衰退風險增加，但預期美國聯儲局或歐洲央行至少直至今年9月之前也不會暫緩加息，兩地央行均在靜候通脹壓力緩和的跡象，但期貨市場現時定價反映投資者預測，聯邦基金利率在今年底將為3.3厘（現時為2.5厘），意味著投資者預期聯儲局屆時將暫停加息，從而尋求扭轉經濟下行的風險。

股票在聯儲局終止加息前6個月的表現較為參差

參考往績，若市場的預測正確，那麼美國國庫債券和信用債在加息週期終結之前和之後，風險回報概況均展現吸引力。自1981年以來，美國國庫債券和美元信用債在聯儲局結束加息前6個月錄得持平或正面的表現，而在加息結束後6個月，平均回報更達7.9%至8.4%。

相比債券，股票在聯儲局終止加息前6個月的表現較為參差。自1989年以來，股票投資者在聯儲局最後一次加息時的平均回報率為5.8%，但同時需要抵禦平均為5%的跌幅，在2018年12月的回落幅度更接近13%。而在1970年代和1980年代初的高通脹期，當聯儲局結束加息時，股市平均下跌5%，而最大跌幅為7.6%。

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編輯：陳韻妍