普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全

與烏克蘭戰爭開始後，俄羅斯的國際盟友愈來愈少，北韓便是其中之一。俄羅斯總統普京表示，會擴大與北韓的雙邊合作，希望有助確保區域安全。北韓最高領袖金正恩則表示，兩國加強合作有助對抗敵對軍事勢力。

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北韓官媒朝中社報稱，普京（Vladimir Putin）在周一（15日）北韓光復節向金正恩發賀電，當中提及兩國將共同努力擴大全面及有建設性的雙邊合作。普京指加強合作合乎兩國利益，亦有助維護朝鮮半島及東北亞地區安全及穩定。

金正恩在回信中表示，俄羅斯與北韓的友誼自二戰戰勝日本起建立，兩國戰略合作﹑支援及一致性達到新高，雙方共同面對敵對軍事勢力的威脅及挑釁。雖然未點名敵對軍事勢力，但北韓過往多以此名稱稱呼美國及其盟友。

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北韓是為數不多公開支持俄羅斯入侵烏克蘭的國家，更已承認由俄羅斯支持下宣布獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）及「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）為獨立國家。

此外，北韓官員早前亦暗示，可能派遣軍人及工人前往俄方控制的頓巴斯地區（Donbas）地區，協助當地重建。

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責任編輯：吳漢培