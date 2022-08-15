▲ 【中國經濟】內地7月「三頭馬車」工業零售固投數據全遜預期

內地7月「三頭馬車」數據全遜預期，中國7月份規模以上工業增加值增長3.8%，預期4.3%，上月為3.9%，首七個月規模以上工業增加值按年3.5%，預期3.5%，前值3.4%。

社會消費品零售總額3.59萬億元人民幣，按年2.7%，預期5%，前值3.1%。首七個月社會消費品零售總額24.6萬億元人民幣，按年跌0.2%，預期0.1%，上月跌0.7%。

首七個月，固定資產投資31.98萬億元人民幣，按年增長5.7%，預期6.2%，前值6.1%。

中國國家統計局表示，7月份高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策持續顯效，國民經濟延續恢復態勢。 但也要看到，世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固。 下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，進一步高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復關鍵期，著力擴大國內需求，著力穩就業穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

相關文章：

【中國經濟】MLF、逆回購雙雙降息 人行縮量續做4000億元人幣MLF

【中國經濟】大和下調今年中國經濟增長預測至3% 明年更降至2.5%

【內房危機】7月份70個大中城市新建商品房價按年跌幅擴大至0.9% 2015年9月以來最大跌幅