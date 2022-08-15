【SPAC】匯德收購7841今掛牌暫未錄成交　陳德霖：市場波動中上市不易、物色金融服務及科技公司

▲ 匯德收贖主席陳德霖（右）及行政總裁曾瓊璇。（曾耀輝攝）

由金管局前總裁陳德霖、渣打大中區前主席兼曾蔭權胞妹等發起的香港匯德收購 （07841） 周一在聯交所掛牌，成為第三家在港上市的特殊目的收購公司（SPAC）。匯德收購每手買賣單位為115,000股，初始價值為每手115萬元；匯德收購權證 （04841） 每手買賣單位為57,500份。至早上10時45分，匯德收購暫未錄成交，續報10元。

匯德收購招股時獲79名專業投資者入股，僅略高於聯交所訂立至少75人的要求，公司主席陳德霖在上市儀式後表示，近期市場波動性增加，地緣政治令投資情勢不甚理想，高興公司仍能成為第三家上市的SPAC。

陳德霖：香港SPAC機制可取

陳德霖表示，雖然香港SPAC機制較其他地區較遲成立，門檻亦較高，但香港機制相對更保障投資人利益，仍是可取的機制。

匯德收購獲葉維義創立的Argyle Street Management旗下公司入股約47%，成為單一最大股東，陳德霖稱，公司對每名股東都有義務提交最佳的收購對象。他續指，上市後將利用集團的網絡，聚焦大中華地區的金融服務及科技領域公司，物色能夠實現有意義增長的高質素公司作為收購目標，特別是在財務和ESG上都具備可持續增長，「而不是只有2、3年好」。

他強調，目前未鎖定收購對象。

香港年初以來逾10宗SPAC申請 3家已上市、兩宗申請曾失效

匯德收購是次上市集資總額約10億元，海通國際為獨家保薦人。

香港今年初以來開始接受SPAC申請，累計已有逾10家公司曾提交上市申請，除了3家已上市SPAC，另有兩宗申請因提交逾半年仍未取得進展，被列為「失效」，當中由春華、農銀國際等發起的Interra Acqusition 月初重新提交上市申請。

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記者：麥德銘