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【分析｜航運股】東方海外全日插14%　波羅的海指數上周跌5%創六個月低　分析：歐美經濟衰退風險對集運需求有直接影響

股市 16:22 2022/08/15

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【航運股】東方海外插一成　波羅的海指數上周跌5%創六個月低

航運股普遍向下，東方海外  （00316）  全日急插14.7%，報226元，創一個月低。另外，中遠海控 （01919） 、海豐 （01308） 、太平洲航運 （02343） 均跌逾4%。

上周五（12日），波羅的海乾貨指數（BDI）跌逾5%，報1477點，創六個月低，並連續四周下跌。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）的貨櫃運價指數SCFI報3,562.67點，按周下跌4.73%，連續九周緩步下跌。

華泰證券：第三季起貨量將明顯走弱　航運價下滑至明年

華泰證券表示，歐美經濟衰退風險對集運需求有直接影響，今年以來，集運運價已呈現走弱趨勢。展望下半年和2023年，運價或將維持下滑的態勢，但中樞仍將高於疫情前水平。該行表示，今年上半年，歐洲通脹高企，貨量按年下降；而美國貨量增長乏力，預計第三季度起貨量將明顯走弱，中性預期2022年全球集裝箱運輸量按年增長0.2%。此外，非聯盟公司的租船成本線對2022至2023年運價下跌幅度更具指導性。

同時，中信證券指出，參考海外國內生產景氣和部分公司出口訂單的反饋，亦認為出口可能從三季度末開始呈現邊際放緩的情況。該行指，即使預計國內需求下半年將明顯好轉，但出口下降也會導致部分原材料和半成品的進口需求下降，綜合來看，預計下半年貿易差額將邊際收窄，但全年來看仍有望實現較高增速水平。

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編輯：姚卓然

港股 東方海外（00316） 波羅的海 航運 航運股 中遠海控（01919）
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