【分析│內房危機】摩通：內房發展商上半年盈利料按年跌三成　無一發展商能在行業動盪中免疫

▲ 摩通：內房發展商上半年盈利料按年跌三成 無一發展商能在行業動盪中免疫

摩通預期，內房發展商上半年盈利按年下跌三成，並預期沒有一間發展商能在行業動盪中免疫，數間內房發展商料將發出盈警，而投資者對大部份內房發展商的流動性憂慮有機會持續。

摩通續指，內房股股價的主要動力是其生存機率，而非盈利或增長，惟上半年令市場失望的業績，仍有可能對內房股產生負面情緒。

該行預計，一眾內房股中僅得保利 （00119） 與龍湖 （00960） 上半年錄輕微增長。至於一些尚未發放2021年全年經審核業績的內房股，摩通直言不應指望這些內房股會公佈今年上半年業績。不過，該行指內房股9月份在銷售按月增長與市場對政府強勁政策支持之憧憬下，有機會錄得短股反彈。

摩通又同時將旭輝 （00884） 及中駿集團 （01966） 評級由「買入」降至「中性」，合景泰富 （01813） 、時代中國 （01233） 及寶龍地產 （01238） 的評級更降至「減持」。

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記者：余倩敏