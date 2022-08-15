  • 30°C
香港時間 : 2022815日 (一) 11:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析│內房危機】摩通：內房發展商上半年盈利料按年跌三成　無一發展商能在行業動盪中免疫

股市 10:04 2022/08/15

分享：

分享：

摩通：內房發展商上半年盈利料按年跌三成　無一發展商能在行業動盪中免疫

摩通預期，內房發展商上半年盈利按年下跌三成，並預期沒有一間發展商能在行業動盪中免疫，數間內房發展商料將發出盈警，而投資者對大部份內房發展商的流動性憂慮有機會持續。

摩通續指，內房股股價的主要動力是其生存機率，而非盈利或增長，惟上半年令市場失望的業績，仍有可能對內房股產生負面情緒。

該行預計，一眾內房股中僅得保利 （00119） 與龍湖 （00960） 上半年錄輕微增長。至於一些尚未發放2021年全年經審核業績的內房股，摩通直言不應指望這些內房股會公佈今年上半年業績。不過，該行指內房股9月份在銷售按月增長與市場對政府強勁政策支持之憧憬下，有機會錄得短股反彈。

摩通又同時將旭輝 （00884） 及中駿集團 （01966） 評級由「買入」降至「中性」，合景泰富 （01813） 、時代中國 （01233） 及寶龍地產 （01238） 的評級更降至「減持」。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】龍湖據報最快本周可獲35億元銀團貸款

【分析│內房危機】瑞銀狠劈多家內房股評級及目標價　關注四大內房開發商現金流消耗速度（附最新目標價）

【分析︱內房危機】內房股將迎業績期　專家料上半年核心淨利潤按年跌30%　為史上最差

記者：余倩敏

港股 大行報告 減持 盈警 旭輝 買入 寶龍地產（01238） 保利 合景泰富 中國

上一篇文章

【分析｜航運股】東方海外插一成　波羅的海指數上周跌5%創六個月低　分析：歐美經濟衰退風險對集運需求有直接影響

下一篇文章

【芯片大戰】手機用芯片供過於求、芯片市場割價求售　部分芯片售價僅為去年十分一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生
【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生
【內地疫情】上海：針對返滬海南滯留旅客採取「3+4」健康管理
【內地疫情】上海：針對返滬海南滯留旅客採取「3+4」健康管理
【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【港股市況】中芯國際跌5%、東方海外挫逾一成　中國經濟數據遜預期、恒生指數跌逾100點（不斷更新）
【港股市況】中芯國際跌5%、東方海外挫逾一成　中國經濟數據遜預期、恒生指數跌逾100點（不斷更新）
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款