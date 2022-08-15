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【芯片大戰】中芯國際跌半成　官媒：手機芯片供過於求、部分芯片售價僅為去年十分一

股市 11:02 2022/08/15

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【芯片大戰】手機用芯片供過於求、芯片市場割價求售　部分芯片售價僅為去年十分一

近兩年受疫情影響，全球芯片行業的供應鏈被打亂，導致芯片價格暴漲。內地官媒報道，今年手機用電子類芯片出現供大於求的情況，導致各大手機廠商紛紛調低出貨量目標，並向上游芯片廠商砍單，於是現在芯片市場上又出現了降價銷售的情景。

香港上市芯片股周一股價走弱，中芯國際 （00981） 最新跌半成，暫報16.24元，華虹半導體 （01347） 跌3%。

中芯料芯片調整周期持續至明年上半年【下一頁】

據央視財經報道，一款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件，2021年市場售價曾升至約3500元（人民幣，下同），2022年價格下滑至約600元，降價幅度超過80%，另一型號的芯片，2021年價格曾維持在約200元，目前售價僅為約20元，只有最高價的十分之一，情況好比商場的「蝕本大平價」。

今年來，消費電子市場持續萎靡，各種降價、砍單傳聞不斷，消費電子類控制芯片的市場價格也持續走低，從百元高位跌至兩位數。以手機為例，今年全球手機市場遇冷，全球整體銷量下滑，有機構預測，2022年全球智能手機出貨量將下降7.1%。

【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？

 

相關文章：【芯片大戰】中芯國際走低逾2%　次季少賺25%　料芯片調整周期持續到明年上半年

相關文章：【芯片大戰】美國再收緊對包括半導體在內科技之出口管制　指涉及國家安全

編輯：陳韻妍

港股 晶片 疫情 銷售 智能手機

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