▲ 【內房危機】正榮地產以1.02億元人幣售合營企業 泉州國資委及廈門熙蕊宸接貨

正榮地產 （06158） 公布，以1.02億元人民幣出售泉州正朗置業，其主要在中國從事房地產開發。目前，該公司的項目已基本竣工，並且約90%的可出售物業已售出。

正榮地產及晉江百宏分別擁有該目標公司51%及49%股權，出售事項完成後，正榮地產將不再持有目標公司的任何權益，而泉州正朗置業將不再作為正榮地產的附屬公司入賬。

公司指，經考慮當前的市場狀況及日益嚴峻的經營環境，通過出售事項變現公司對目標公司的投資，提供即時現金流入，從而增加公司流動性，並使其能夠滿足其營運資金需求，降低債務水平及有助於穩定整體運營，符合公司、其股東及其債權人的利益。

至於買家為泉州雋德靜水投資合夥企業，是一間公司由泉州市國投資產管理持有約62.75%股權，該公司由泉州市國有資產管理監督管理委員會（泉州國資委）全資擁有；由廈門熙蕊宸投資有限公司持有約31.37%股權。該公司由陳健泳、李錦雄及林曉文分別持有60%、30% 及10%股權 ；及由福建省金同共益投資有限公司持有約5.88%股權。買方的有限合夥人為泉州國投資產管理，該公司由泉州國資委最終擁有；及廈門熙蕊宸。買方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

相關文章：

【內房危機】正榮地產2019年10月票據到期未支付本金、構成違約 預告2021年1月票據將在數日後構成違約

【內房危機】華南城兌付優先票據及利息共3464萬美元

【內房危機】龍湖由跌近一成倒升 大股東吳亞軍蔡奎以股代息、龍湖一舉多55億元現金

編輯：姚卓然