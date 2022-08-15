【港股市況】恒指黑期跌約58點　道指期貨跌59點　多隻重磅股本周公布業績（不斷更新）

美股上周五造好，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數周一料低開約81點，恒指料開報20093點。滙豐 （00005） ADR折合報52.69元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報301.32元，較較港收市價低2.88元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

分析文章︰

【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績 市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號

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即市走勢︰

【08：38】東岳主要股東遭提出破產重整 東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出

【08：29】【內房危機】正榮地產以1.02億元人幣售合營企業 泉州國資委及廈門熙蕊宸接貨

【08：11】中手游 （00302） 料中期轉虧，淨虧損不多於6000萬元人民幣，相對去年同期淨溢利為3.78億元人民幣。

【08：00】多隻重榜股將於本周公布業績，包括今日放榜的舜宇 （02382） ，周三的騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 、港交所 （00388） ，周四的吉利 （00175） 、銀娛 （00027） ，周五的小米 （01810） 、招行 （03968） 、媒氣 （00003） 、東方海外 （00316） 。

【07：53】【盈喜盈警】建業地產料上半年由盈轉虧蝕最多60億元人幣 一文看清企業表現（不斷更新）

【07：51】恒指黑期跌約58點，報20116點，道指期貨跌59點，報33659點。

【07：45】【新股IPO】中國中免1880周一招股 入場費為16716.8元

【07：45】【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念 永遠相信美好事情即將發生

【07：45】港股ADR收報20093點，跌81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.69元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報301.32元，較較港收市價低2.88元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國上周五公布的7月進口物價指數按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

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責任編輯︰梁浩碩