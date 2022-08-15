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【港股市況】恒指黑期跌約58點　道指期貨跌59點　多隻重磅股本周公布業績（不斷更新）

股市 08:38 2022/08/15

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美股上周五造好，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數周一料低開約81點，恒指料開報20093點。滙豐 （00005） ADR折合報52.69元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報301.32元，較較港收市價低2.88元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

分析文章︰

【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號

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    +16
    +15

即市走勢︰

【08：38】東岳主要股東遭提出破產重整　東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出

【08：29】【內房危機】正榮地產以1.02億元人幣售合營企業　泉州國資委及廈門熙蕊宸接貨

【08：11】中手游 （00302） 料中期轉虧，淨虧損不多於6000萬元人民幣，相對去年同期淨溢利為3.78億元人民幣。

【08：00】多隻重榜股將於本周公布業績，包括今日放榜的舜宇 （02382） ，周三的騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 、港交所 （00388） ，周四的吉利 （00175） 、銀娛 （00027） ，周五的小米 （01810） 、招行 （03968） 、媒氣 （00003） 、東方海外 （00316）

【07：53】【盈喜盈警】建業地產料上半年由盈轉虧蝕最多60億元人幣　一文看清企業表現（不斷更新）

【07：51】恒指黑期跌約58點，報20116點，道指期貨跌59點，報33659點。

【07：45】【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元

【07：45】【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生

【07：45】港股ADR收報20093點，跌81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.69元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報301.32元，較較港收市價低2.88元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美國上周五公布的7月進口物價指數按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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東岳主要股東遭提出破產重整　東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出
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