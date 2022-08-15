【港股夜期+ADR】騰訊ADR失300元關　夜期跌69點（不斷更新）

內地數據欠佳，同時釋放即將減LPR息的訊號，市場正要解讀，放水利好能否蓋過經濟放慢的利淡因素，夜期跌48點。騰訊ADR再失300元關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.74 -0.9% 美團ADR 180.22 -0.4% 騰訊ADR 298.13 -0.8% 阿里巴巴美股 91.06 -0.8%

北水僅吸資2億元 買中電信

北水全日僅吸資2億元，連續4日錄得淨流入。中電信 （00728） 有1.8億元元淨流入，協鑫科技 （03800） 及李寧 （02331） 分別錄得1.7億元及0.7億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及中移動 （00941） 分別錄得3億元及2.2億元淨沽盤。

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恒生指數全日跌134點

美股上周五造好，至於港股今早低開137點，早段曾轉升，中國經濟數據遜預期，大市曾轉跌近200點，一度跌穿20000點。恒生指數收報20040點，跌134點，成交再縮至737.9億元。恒生科技指數跌近1%，報4308點。東方海外 （00316） 跌逾14%；中芯國際 （00981） 跌6%；美團 （03690） 逆市升1%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 180.90 +1.0 +14 -38 李寧 71.30 +1.7 +4 36 海底撈 17.30 +8.0 +3 -18 友邦 77.15 -0.9 -14 16 阿里巴巴 91.75 -1.2 -17 26 騰訊 300.40 -1.3 -17 10

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：55】恒指夜期跌69點，報19965點

【21：10】恒指夜期跌77點，報19957點，失守2萬關。

【19：05】恒指夜期跌14點，報20020點。

【16：24】【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道 涉恒大物業百億資金「被回流」

【16：16】【新股IPO】陸金所據報計劃最快下半年在港上市

【16：10】恒生指數收報20040點，跌134點，成交再縮至737.9億元。恒生科技指數跌近1%，報4308點。東方海外 （00316） 跌逾14%；中芯國際 （00981） 跌6%；美團 （03690） 逆市升1%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

【16：00】恒生指數U盤前跌123點，報20052點。

【15：44】碧桂園 （02007） 尾市跌逾4%，低見2.31元；碧桂園服務 （06098） 跌近半成。

【15：32】【中國經濟】人行突降逆回購及MLF利率 渣打料LPR下周減10點子

【15：24】騰訊 （00700） 再次跌穿300關口，報299元跌1.7%；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 逆市升1%。

【15：22】港股尾市跌約130點，報20044點；科指跌0.9%，報4310點。

【15：17】將於今日公布業績的舜宇光學 （02382） ，股價尾市跌2%，低見120元。

【15：14】高偉電子 （01415） 逆市升逾8%，破頂高見17.14元。

【15：08】快狗打車 （02246） 最新挫近16%，低見6.01元。

【15：06】【新股IPO】中國中免半日孖展認購遠未足額 料為年內香港最大新股（不斷更新）

【14：55】中芯國際 （00981） 跌勢略喘定，最新跌幅收窄至逾5%，報16.08元，午後曾跌7.3%低見15.84元。

【14：38】大市最新跌約109點，報20066點；科指跌0.8%，報4316點。

【14：30】公用股逆市升，中電 （00002） 升0.7%；煤氣 （00003） 升1%；電能 （00006） 升0.2%。

【14：22】東方海外 （00316） 最新跌15%，報225.2元。

【14：18】中芯國際 （00981） 愈跌愈有，最新跌7%，低見15.84元；華虹半導體 （01347） 跌逾3%，低見25.2元。

【14：10】恒指最新跌約80點，報20095點；科指跌0.5%，報4326點。

【13：54】中芯國際 （00981） 跌幅進一步擴大至逾6%，低見16元。

【13：27】碧桂園 （02007） 跌逾3%，低見2.34元；碧桂園服務 （06098） 跌逾4%，低見13.88元。

【13：13】美團 （03690） 最新升逾3%，高見185元。

【13：12】半新股中國石墨 （02237） 升幅擴大至逾22%，高0.92元，成交4523萬元。

【13：10】中石油 （00857） 跌近4%，低見3.37元；中石化 （00386） 跌逾2%，低見3.61元；中海油 （00883） 跌逾1%，低見9.77元。

【13：04】美團 （03690） 午後初段升逾2%；京東 （09618） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升0.3%；騰訊 （00700） 跌0.9%。

【13：02】興科蓉醫藥 （06833） 午後初段報0.25元跌78%，成交3549萬元。

【13：00】恒指午後初段跌約34點，報20141點；科指跌0.1%，報4346點。

【12：51】恒指黑期跌約34點，報20140點。

【12：29】【港元拆息】HIBOR連升9日至約1.72厘、創2020年4月高位 港滙續偏強見7.83

【12：27】【銀行股】恒生據報正尋找保險合作伙伴 合作業務價值或逾7億元

【12：21】【異動股】興科蓉醫藥早市收市前20分鐘洗倉式下跌 急插近8成

【12：12】【香港疫情】李家超：「3+4」檢疫無礙與內地商討正常通關進程

【12：00】恒生指數半日跌56點，報20118點，成交438億元。恒生科技指數跌0.3%，報4336點。東方海外 （00316） 挫逾14%；中芯國際 （00981） 跌5%；阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 逆市升近2%。

【11：53】興科蓉醫藥 （06833） 瀉8成，破底低見0.226元，成交1564萬元。

【11：47】興科蓉醫藥 （06833） 突瀉逾7成，破底低見0.28元，成交885萬。

【11：46】恒指中午收市前跌約60點，報20115點。科指跌0.3%報4337點。

【11：37】滙力資源 （01303） 乾升2.5倍，破頂高見0.95元，成交金額僅涉近1.6萬元。

【11：36】【異動股】四川能投發展爆升3成 天齊鋰業擬1.5億元入股、入股考慮「同鄉」因素？

【11：35】上證半日跌近0.1%；深證升0.3%；創業板指升1.1%。

【11：26】開拓藥業 （09939） 升逾18%，高見15.2元。

【11：26】【香港經濟】法外貿：3+4防疫措施仍不足以吸引旅客來港 降香港今年經濟增長預測至零

【11：18】美團 （03690） 升2%；京東 （09618） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.2%；小米 （01810） 升0.3%；騰訊 （00700） 跌0.9%。

【11：16】天齊鋰業 （09696） 擬用最高額度不超過1.5億元在二級市場購買四川能投發展 （01713） 約7750萬股，四川能投發展股價逆市升近3成，破頂高見2.29元，成交3917萬元。

【11：14】龍湖 （00960） 升幅擴大至3%，高見22.75元，成交2億元。

【11：13】李寧 （02331） 升2%，高見71.95元；安踏 （02020） 、特步 （01368） 升近0.5%。

【11：09】大市跌幅收窄至約70點，報20105點；科指跌0.2%，報4343點。

【11：05】部分煤炭股逆市向好，兗礦能源 （01171） 升逾2%，破頂高見29.2元；神華 （01088） 升0.4%；中煤能源 （01898） 跌0.3%。

【11：01】龍湖 （00960） 逆市升逾1%，高見22.45元。另一方面，中海外 （00688） 跌近1%；潤地 （01109） 跌0.5%；碧桂園 （02007） 跌2%；雅居樂 （03383） 跌0.8%。

【10：53】康華醫療 （03689） 逆市乾升58%，高見2.85元，僅涉17宗成交或近7萬元。

【10：46】美團 （03690） 升0.7%；京東 （09618） 升0.5%。另一方面，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.5%。

【10：41】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升0.3%；金沙 （01928） 升0.6%。永利 （01128） 升逾1%；澳博 （00880） 升0.7%。

【10：40】中芯 （00981） 跌幅擴大至逾5%，低見16.2元。

【10：32】恒指跌穿20000點，報19995點，跌180點；科指跌0.9%，報4312點。

【10：31】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 最新跌逾3%。

【10：28】大市跌近150點，報20030點，下試20000點。

【10：26】【內房危機】7月份70個大中城市新建商品房價按年跌幅擴大至0.9% 2015年9月以來最大跌幅

【10：19】太古 （00019） 逆市向好，股價再升近1%，高見53.5元。

【10：19】半新股中國石墨 （02237） 逆市升逾13%，高見0.87元。

【10：15】恒指跌117點，報20058點；科指轉跌0.3%，報4336點。

【10：15】【SPAC】匯德收購7841今掛牌 陳德霖：物色收購大中華金融服務及科技領域公司

【10：14】東方海外 （00316） 跌逾14%，低見227.2元；中遠海控 （01919） 跌逾4%，低見11.22元。

【10：12】中芯國際 （00981） 最新跌4%，低見16.38元；華虹半導體 （01347） 跌逾2%，低見25.5元。

【10：06】港股轉跌69點，報20105點；科指升0.03%，報4351點。

【10：06】中國7月社會消費品零售總額按年升2.7%，低於預期的4.9%及前值3.1%。工業增加值按年升3.8%，低於預期的4.3%及前值3.9%。

【中國經濟】內地7月「三頭馬車」工業零售固投數據全遜預期

【10：03】海底撈 （06862） 升幅擴大至逾8%，高見14.66元。

【09：58】中芯 （00981） 跌3%，低見16.54元；華虹半導體 （01347） 跌近1%，低見25.5元。內媒報道指， 疫情影響全球芯片行業的供應鏈被打亂，導致芯片出現價格的暴漲情況， 如今芯片市場上又出現降價銷售的情景。

【芯片大戰】手機用芯片供過於求、芯片市場割價求售 部分芯片售價僅為去年十分一

【09：57】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌0.7%。

【09：55】東方海外 （00316） 跌幅擴大至逾11%，低見234.4元，成交近3億元。

【航運股】東方海外插一成 波羅的海指數上周跌5%創六個月低

【09：49】商湯 （00020） 升逾2%，高見2.29元；天齊鋰業 （09696） 升逾3%，高見88.4元。上交所公布將商湯及天齊鋰業納入港股通名單。

【互聯互通】商湯20及天齊鋰業9696納入上交所港股通名單

【09：47】大市升幅擴大至約80點，報20257點；科指升近1%，報4393點。

【09：47】龍湖 （00960） 股價逆市跌逾1%。

【內房危機】龍湖據報最快本周可獲35億元銀團貸款

【09：44】美團 （00981） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 轉升約0.1%。

【09：44】【譚仔國際】譚仔國際挫3% 上季收入增5% 稅後溢利跌44%

【09：42】港股最新轉升約3點，報20179點；科指升0.3%，報4364點。

【09：39】東方海外 （00316） 遭滙證下調評級至「減持」，股價早段跌逾8%，低見241.6元。

【09：38】【中國經濟】MLF、逆回購雙雙降息 人行縮量續做4000億元人幣MLF

【09：38】海底撈 （06862） 低開倒升逾4%，高見17.2元。

【09：36】港股開市後跌幅收窄，恒指最新跌11點，報20163點；科指升0.3%，報4363點。

【09：35】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 逆市升0.5%；小米 （01810） 跌0.3%。

【09：34】發盈警的快狗打車 （02246） 早段跌幅擴大至近一成，低見6.1元。

【09：31】國壽 （02628） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、上石化 （00338） 跌逾1%；中鋁 （02600） 跌2%。多隻國企上周五同日宣布擬將美國預託證券（ADR）退市。

【國企ADR】中石油、中石化及國壽等擬申請ADR從美退市 股價均跌近1%

【09：26】電盈 （00008） 績後逆市靠穩，升0.2%。電訊盈科上半年EBITDA增5%至57.87億元，以列帳基準計半年虧損8800萬元，較去年同期虧損3.15億元收窄72%，擬增派中期息2%至9.56仙。

【業績｜盈科】電訊盈科半年EBITDA增5%、中期息微升 免費電視相關收入大增52%、未再提MIRROR貢獻

【09：26】【藍籌股盈警】海底撈發盈警低開近1% 料半年虧損2至3億元人幣

【09：26】快狗打車 （02246） 發盈警，料中期虧損最多近12億人民幣，股價今早跌逾2%。

【09：24】東岳 （00189） 主要股東遭提出破產重整，東岳股價跌近3%。

【09：22】恒生指數開報20038點，跌137點。恒生科技指數跌0.9%，報4310點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；舜宇光學 （02382） 績前跌逾1%。

【09：13】期指開報20071點，跌58點或0.3%。

【08：55】由金管局前總裁陳德霖等人發起的匯德收購 （07841） 今日正式上市，成為本港第3隻SPAC。

【新股IPO】匯德收購07841將於下周一上市 獲輕微超額認購、79名專業投資者入股

【08：38】東岳主要股東遭提出破產重整 東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出

【08：29】【內房危機】正榮地產以1.02億元人幣售合營企業 泉州國資委及廈門熙蕊宸接貨

【08：11】中手游 （00302） 料中期轉虧，淨虧損不多於6000萬元人民幣，相對去年同期淨溢利為3.78億元人民幣。

【08：00】多隻重榜股將於本周公布業績，包括今日放榜的舜宇 （02382） ，周三的騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 、港交所 （00388） ，周四的吉利 （00175） 、銀娛 （00027） ，周五的小米 （01810） 、招行 （03968） 、煤氣 （00003） 、東方海外 （00316） 。

【07：53】【盈喜盈警】建業地產料上半年由盈轉虧蝕最多60億元人幣 一文看清企業表現（不斷更新）

【07：51】恒指黑期跌約58點，報20116點，道指期貨跌59點，報33659點。

【07：45】【新股IPO】中國中免1880周一招股 入場費為16716.8元

【07：45】【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念 永遠相信美好事情即將發生

【07：45】港股ADR收報20093點，跌81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.69元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報301.32元，較較港收市價低2.88元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.86元，較港收市價低0.04元或0.04%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國上周五公布的7月進口物價指數按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩