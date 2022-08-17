【盈喜盈警】天潤雲料上半年轉虧至逾300萬人幣　一文看清企業表現（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

中國氣體工業投資（CGII HLDGS） （01940） 預期，截至2022年6月30日止6個月錄得純利將不少於3500萬元人民幣，去年同期則錄得淨虧損約3960萬元人民幣。轉虧為盈主因上半年氣體用量比較均衡，設備效能提高及單位動力消耗降低，使毛利增加，以及沒有信貸虧損撥備，而去年同期的票據投資信貸虧損撥備約為6640萬元人民幣。

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百仕達控股 （01168） 預期，截至2022年6月30日止6個月公司擁有人應佔綜合盈利不少於7000萬元，去年同期擁有人應佔綜合虧損為1.14億元。

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【盈警】

雲服務供應商天潤雲 （02167） 預期，截止6月30日止6個月股權持有人應佔淨虧損介乎350萬元人民幣至380萬元人民幣，去年同期為淨利潤1620萬元人民幣；經調整淨利潤介乎560萬人民幣至。集團指出有關虧損乃受6月於聯交所上市之開支；期內研發開支增加逾50%，涉研發人員增加以致僱員福利開支增加；銷售及分銷費用期內增逾20%，因銷售人員增加、線上線下廣告活動增加所致。

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深圳國際 （00152） 預期，截止6月30日止6個月股東股東應佔盈利較去年倒退約42%至約港幣5.57億元，去年同期為9.61億元。集團指出盈利倒退乃受其應佔聯營公司虧損擴大所致，深圳航空有限責任公司期內受新冠疫情持續及油價攀升影響，財務表現大幅低於去年同期；集團指出，核心業務期內表現符合預期，整體經營盈利預期錄得增長。

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海通國際 （00665） 預期，截至6月30日止6個月錄得淨虧損介乎16.5億元至17億元，去年同期為純利。淨虧損乃受香港資本市場活動上半年放緩，導致集團佣金及手續費收入減少；及金融市場震盪造成證券價格下降而產生投資淨虧損，該淨虧損對期內集團流動性無直接影響、其經營狀況保持穩定，總成本按年錄得減少。

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華誼騰訊娛樂 （00419） 預期，截至2022年6月30日止6個月錄得虧損約1.4億元，而去年同期錄得虧損約900萬元。主因新收購及開發的互聯網健康相關業務「醫智諾」及「獴哥健康」的分部虧損逾6500萬元，當中包括以股份為基礎薪酬開支約1500萬元；及娛樂媒體業務於期內分部業績由盈轉虧，錄得分部虧損約4800萬元，而去年同期分部盈利約912萬元，主要是由於期內上映的電影作品票房收入未達預期所致。

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上坤地產 （06900） 預期，截至2022年6月30日止6個月公司擁有人應佔虧損淨額不少於5億元人民幣，去年同期公司擁有人應佔溢利約為5400萬元人民幣。

集團指，由盈轉虧主要是因於受疫情影響及期內國內有關疫情防疫政策的實施，導致該期間就已出售物業確認的收益減少、物業項目的平均售價下跌，導致存貨減值撥備增加，以及受美元兌人民幣匯率變動影響，使以美元計值的債務形成匯兌虧損。

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路勁 （01098） 預期，截至2022年6月30日止6個月純利約為8000萬元至9000萬元，去年同期則錄得純利約3.25億元。集團表示，純利下跌主要由於期內人民幣大幅貶值，導致錄得約5億港元的匯兌虧損。撇除匯兌虧損的影響，期內淨利將超過5.5億元。

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中國華融 （02799） 預期上半年淨虧損預計約為188.78億元人民幣，去年同期淨利潤為1.58億元人民幣。公司指，受上半年資本市場持續波動的影響，公司持有的部分權益類金融資產公允價值發生變動，錄得較大浮虧。同時，受宏觀經濟承壓、及房地產行業下行的影響，相關客戶履約能力下降，資產質量下遷，出於審慎考慮，公司確認信用減值損失按年明顯增加。信用風險增加疊加資產規模壓降的影響，收購重組類不良債權資產收入按年減少。

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現代牙科 （03600） 預期上半年的純利將介乎9000萬元至1.1億元，按年減少約54.2%至62.5%。收益將介乎13.5億元至14.5億元，按年減少約2.1%至8.9%。

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四環醫藥 （00460） 預期上半年錄得不超過1億元人民幣的淨虧損，稅前經營溢利則不低於2億元人民幣，公司擁有人應佔溢利（扣除小股東權益之後） 仍保持盈利。

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云想科技 （02131） 預期，截至2022年6月30日止6個月淨溢利約為5941萬元至6462萬元人民幣，而去年同期的淨溢利約為1.04億元人民幣。主因內地疫情反覆，對國內及全球地區，尤其是集團總部所在地上海造成不利影響，集團於第2季度為保障業務正常推進，導致各類成本上升、投入更多資源作技術能力升級，增加了額外的相關開支，以及為拓展客戶數目使銷售價格下調，導致毛利率下降。

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華興資本控股 （01911） 預期，截至2022年6月30日止6個月公司擁有人應佔虧損約1.54億元人民幣，而去年同期錄得公司擁有人應佔利潤約12.28億元人民幣。集團指，虧損的主要原因為港美股市場上半年IPO發行規模較去年同期大幅降低，集團相關承銷收入也有所下降、華興證券有限公司上半年錄得淨虧損，以及二級市場出現劇烈震盪，儘管集團積極管理投資組合中上市公司持倉，仍不可避免地受到影響。

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中國東方集團 （00581） 預期，截至2022年6月30日止6個月淨利潤（不包括非經常性收益）較去年同期的16.16億元，減少不少於50%。主因由於中國經濟放緩，以及疫情的爆發而導致下游需求疲弱，使集團的自行生產的鋼鐵產品平均銷售單價和銷售量下降，以及主要原材料價格上升，尤其焦煤和焦炭，導致集團整體生產成本仍維持高位，毛利錄得顯著下跌。

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南洋集團 （00212） 預期，截至2022年6月30日止6個月股東應佔本集團虧損為1000萬元，去年同期則錄得股東應佔溢利為1.52億元。虧損主因按公平值透過損益記賬的金融資產之已變現及未變現虧損淨額及投資物業公平值虧損，若不包括按公平值重估投資物業帶來之淨影響，上半年錄得淨溢利為1150萬元。

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香港中旅 （00308） 預期，截至2022年6月30日止6個月股東應佔虧損超過2.5億港元，而去年同期股東應佔利潤為522萬港元。集團指，轉盈為虧主因去年同期完成出售旅行社業務錄得非經常性收益約2.16億港元，而今年1月起爆發的第五波新冠疫情對集團業務之財務表現造成負面影響。

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飛思達科技 （01782） 預期，截至2022年6月30日止6個月淨虧損介乎約300萬元至350萬元人民幣，而去年同期淨利潤約為300萬元人民幣。主因期內集團繼續增加產品及服務部門及研發部門的人數，以提升其在5G相關業務中的競爭力、增加行政部門的人數以進一步發展業務，以及派發以權益結算的股份獎勵費用約1.8億元人民幣，但去年同期未發生該費用。

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鳳凰衛視 （02008） 預期上半年虧損約為3.3億元，較去年同期虧損約2.45億元有所擴大。虧損增加主要是由於行業競爭加劇及中國若干地區新冠病毒疫情的不利影響使集團的互聯網媒體業務廣告收入減少；及集團該期間主要源自人民幣貶值所致之匯兌虧損。

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內房股正榮地產 （06158） 預期，截至2022年6月30日止6個月虧損約25億元至20億元，去年溢利16.66億元。集團指出有關虧損乃受，新冠疫情持續導致內房需求下滑及融資環境持續收緊，項目售價下降、毛利率下降及計提資產減值有所增加、結轉收益未達預期；商業地產租貸需求下降令投資物業公平價值下降；出售附屬公司收益下降及匯兌虧損。

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三寶科技 （01708） 預期，截至2022年6月30日止6個月淨虧損為約600萬元至800萬元人民幣，去年同期淨利潤為約308萬元人民幣。主因受疫情反覆衝擊的影響，部分省市實行封閉式管理、部分項目招標延遲或被迫取消，工程開工延緩，加上市場競爭加劇，導致集團整體營業收入和利潤水平受到較大影響。

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首創鉅大 （01329） 預期，截至2022年6月30日止6個月錄得淨虧損約1.16億元人民幣，去年同期則錄得淨虧損約1980萬元人民幣，大增約4.9倍。

集團指，主因上半年受疫情影響，多間由集團營運的奧萊門店面對封控或閉店，對奧萊銷售業績影響較大、可售物業可結轉收入亦有所減少，投資物業租金收入、銷售物業收入以及銷售貨品收入合計較去年同期少19%，以及集團投資物業的公允價值收益和其他收益淨額合計與去年同期相比亦預計減少約54%。

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中邦環境 （01855） 預期，截至2022年6月30日止6個月錄得虧損不少於4000萬元人民幣，去年同期為除稅後溢利為約1650萬元人民幣。主要受疫情影響，今年3月至5月長春市施行封控管理，由於在封控期間正是施工旺季，無法施工，招標過程已被推遲，導致收益、毛利，以及新簽合同減少；同時封控使項目業主付費及計量的周期延長，導致貿易及其他應收款項以及合同資產的減值虧損增加。

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復旦張江 （01349） 預期，截至2022年6月30日止6個月未經審核公司股東的淨虧損約為3000萬至4000萬元人民幣，去年同期則錄得淨利潤6548.54萬元人民幣；未經審核扣除非經常性損益後公司股東的淨虧損約為4000萬至5000萬元人民幣，去年同期則錄得5454.37萬元人民幣。

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李氏大藥廠 （00950） 預期，截至2022年6月30日止6個月未經審核純利為介乎2500萬港元至3000萬港 元，而去年同期則錄得約21.6億港元，減少約98.8%。純利減少主因今年4月終止將於兆科眼科有限公司的投資確認為本公司的聯營公司，缺少一次性收益約23.2億港元、因去年第2季優化研發組合後錄得估計無形資產減值，缺少總計一次性虧損約1.9億港元，以及去年第2季無形資產估計減值而缺少一次性虧損約4020萬港元等。

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爪哇控股 （00251） 預期，截至2022年6月30日止6個月錄得虧損約為7000萬元，去年同期則錄得溢利淨額約為6600萬元。由盈轉虧主因金融投資回報下降，以及期內並無投資物業公平值收益，而去年同期投資物業公平值收益錄得7200萬元。

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中國玻璃 （03300） 預期，截至2022年6月30日止6個月錄得不少於1.2億元人民幣溢利淨額，去年同期則錄得溢利淨額約3.02億元人民幣，減少約60%。主因內地房地產行業低迷及疫情散點爆發，使浮法玻璃需求承壓，價格較去年同期有所下降，以及疫情蔓延、國外地緣衝突、全球通脹加劇，導致主要原材料及燃材料價格較去年同期大幅增加等影響。

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中原建業 （09982） 預期於上半年的歸屬於股東淨利潤按年下降約40%至45%，下降主要受疫情反复以及房地產市場持續低迷影響，導致新增合約建築面積以及在管項目合約銷售按年下滑，管理服務費收入減少。

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中手游 （00302） 料中期轉虧，淨虧損不多於6000萬元人民幣，相對去年同期淨溢利為3.78億元人民幣。

集團指，業績下滑主因上半年收益按年減少約42%至45%，因計劃於上半年上線的多款遊戲遲於預期取得版號及若干已進入其生命週期後期的遊戲所產生的收益減少；以及上半年的研發開支按年增加約60%至80%。

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建業地產 （00832） 預料，截至2022年6月30日止6個月將會錄得約50億元至60億元人民幣的虧損，而去年同期則錄得約7.29億元人民幣的溢利。這主要歸因於房地產行業持續低迷，銷售按年下滑；新冠疫情影響導致工程進度延緩，年內交付體量下跌，結轉收入減少；中國整體宏觀市場表現疲弱，商業租賃需求下降，投資物業公允價值增值減少；交付物業平均售價下降，毛利率減少；以及期內存貨減值增加。

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編輯：姚卓然