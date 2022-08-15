  • 29°C
香港時間 : 2022815日 (一) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜盈警】中原建業料上半年淨利潤下降約40%至45%　一文看清企業表現（不斷更新）

股市 08:33 2022/08/15

分享：

分享：

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈警】

中原建業 （09982） 預期於上半年的歸屬於股東淨利潤按年下降約40%至45%，下降主要受疫情反复以及房地產市場持續低迷影響，導致新增合約建築面積以及在管項目合約銷售按年下滑，管理服務費收入減少。

公告及通告

中手游 （00302） 料中期轉虧，淨虧損不多於6000萬元人民幣，相對去年同期淨溢利為3.78億元人民幣。

集團指，業績下滑主因上半年收益按年減少約42%至45%，因計劃於上半年上線的多款遊戲遲於預期取得版號及若干已進入其生命週期後期的遊戲所產生的收益減少；以及上半年的研發開支按年增加約60%至80%。

公告及通告

建業地產 （00832） 預料，截至2022年6月30日止6個月將會錄得約50億元至60億元人民幣的虧損，而去年同期則錄得約7.29億元人民幣的溢利。這主要歸因於房地產行業持續低迷，銷售按年下滑；新冠疫情影響導致工程進度延緩，年內交付體量下跌，結轉收入減少；中國整體宏觀市場表現疲弱，商業租賃需求下降，投資物業公允價值增值減少；交付物業平均售價下降，毛利率減少；以及期內存貨減值增加。

公告及通告

相關文章：

【盈喜盈警】正榮服務料上半年少賺達7成至3000萬人幣　一文看清企業數據（不斷更新）

編輯：姚卓然

 

 

 

盈喜 盈警 港股 建業地產（00832）

上一篇文章

東岳主要股東遭提出破產重整　東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出

下一篇文章

壞消息就是好消息？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【歐元區經濟】歐元英鎊突急挫　歐洲面臨新旱情
【歐元區經濟】歐元英鎊突急挫　歐洲面臨新旱情
【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩
【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款