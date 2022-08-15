【盈喜盈警】中原建業料上半年淨利潤下降約40%至45%　一文看清企業表現（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈警】

中原建業 （09982） 預期於上半年的歸屬於股東淨利潤按年下降約40%至45%，下降主要受疫情反复以及房地產市場持續低迷影響，導致新增合約建築面積以及在管項目合約銷售按年下滑，管理服務費收入減少。

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中手游 （00302） 料中期轉虧，淨虧損不多於6000萬元人民幣，相對去年同期淨溢利為3.78億元人民幣。

集團指，業績下滑主因上半年收益按年減少約42%至45%，因計劃於上半年上線的多款遊戲遲於預期取得版號及若干已進入其生命週期後期的遊戲所產生的收益減少；以及上半年的研發開支按年增加約60%至80%。

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建業地產 （00832） 預料，截至2022年6月30日止6個月將會錄得約50億元至60億元人民幣的虧損，而去年同期則錄得約7.29億元人民幣的溢利。這主要歸因於房地產行業持續低迷，銷售按年下滑；新冠疫情影響導致工程進度延緩，年內交付體量下跌，結轉收入減少；中國整體宏觀市場表現疲弱，商業租賃需求下降，投資物業公允價值增值減少；交付物業平均售價下降，毛利率減少；以及期內存貨減值增加。

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編輯：姚卓然