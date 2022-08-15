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【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？（附time code）

股市 08:50 2022/08/15

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中石油、中石化、中鋁、國壽等5間公司分別宣布將從紐交所退市，消息怎解讀？是個別事件抑或會出現中概股退市潮？重磅藍籌科技股騰訊 （00700） 今周三業績出爐，港股上周經歷3連跌後，周四、五恒指反彈重上2萬關，收復10天線，港股今周走勢怎預示？能否捱過負面消息守穩兩萬，獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你做好今周部署。

Time code
00：08 - 港股今日焦點速覽　
01：29 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：27 - 亞太股市早段市況速報
03：39 - 美股反彈為主    美企減成本才令業績勝預期
04：45 - 美股只升大股市寬非樂觀    暫時未轉勢
05：36 - 美股擺脫熊市未？
06：42 - 美國CPI難達聯儲局目標
07：45 - 美股短線技術反彈為主    小心再跌穿技術性熊市位
08：03 - 美股短線跑贏港股     現水平入市要小心
09：28 - 利率要再升1.5厘    市況仍未反映衰退風險
11：29 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：50 - 港股成交低    市場處觀望狀況
13：31 - 市場等新消息：台海局勢、疫情消息、美國零售數據
14：02 - 恒指區間：19500-20500點     港股宜短炒
14：40 - 港股等成交額有突破才尋找港股方向
17：18 - 5隻ADR退市    市場會擔心中美關係緊張
18：10 - 中概股退市令大市有壓力    但未會大跌
18：20 - ADR來港主要上市利好港交所 （00388）
20：05 - 港交所 （00388） 宜於300元邊才出手
20：40 - 港股開市前市況速報
24：03 - 中國中免宜等上市才入手     不建議抽孖展
25：23 - ET一周開倉：電能 （00006） 、中移動 （00941） 、Silvergate Capital（SI.US）
29：50 - 港股、A股開市初段市況速報
33：03 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價可否作季度性持有？
34：55 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 收息用已有貨想再加注　有否機會回調至50元？如沒有，咩位入較好？

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄

欄名 : 開市追揸沽

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