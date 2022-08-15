網上盛傳以永久離港為由取回MPF 會獲積金局發出政府公函作離境用 實情原來係咁

近月不少香港人移居到外地，部份人會以永久離港為由提早取回強積金。近日網上流傳指以永久離港為由取回強積金的人士，會收到一個由強制性公積金計劃管理局發出的香港政府公函信封，當中列明指定離境時間，要求他們在離境時按信封面印章指示將信封交予入境處職員。

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入境事務處周日（14日）晚上11點即發表公布回應指，該處留意到近日網上流傳一些虛假消息和圖片，訛稱以「永久離港」為由取回強積金的人士會獲得一個由積金局發出的香港政府公函信封。

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入境處嚴正指出，從未與積金局作出有關安排，有關消息毫無根據，純屬謠言，而圖片所示左上角印有強積金宣傳語句的信封為政府物流服務署為政府各部門統一印製的政府公用信封。對於有人利用圖片蓄意發布虛假失實消息，入境處嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，必定嚴肅跟進。

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積金局於周日晚上也回應指，就網上流傳積金局發信對以永久離港為由提早提取強積金人士離境時有新要求，積金局嚴正澄清從未發出相關信件。



積金局亦嚴厲譴責發布虛假失實言論的行為，並呼籲市民勿信網上流言，如有疑問請致電積金局熱線29180102或向所屬受託人查詢。

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記者：陳詠妍