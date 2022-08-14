【蘋果 vs Meta】蘋果據報推新私隱政策前　曾與Facebook探討營收共享可能

蘋果公司（美：AAPL）去年更新iOS 14的私隱政策，限制廣告商收集用戶數據，令一眾依賴廣告維持業務的科企不滿，其中Meta前身Facebook（美：META）曾一度​​指摘蘋果的新措施是雙重標準。《華爾街日報》近日報道，蘋果和Facebook在發生用戶私隱糾紛前，曾討論營收共享安排，包括推出無廣告、訂閱版的Facebook。

報道指，該兩家科技巨頭於2016至2018年間曾進行討論，蘋果希望能從Facebook的「加強推廣帖子」（boosted posts）的廣告收入某部分中獲得分成。然而兩家巨頭無法就大部分的討論達成協議。蘋果去年推出「Ask app not to track（要求應用程式不追蹤）」的提示，Meta表示，蘋果在私隱政策的變化令其損失達100億美元。

該報道指，蘋果在私隱舉措的變化，導致Meta業務急劇下滑，不足一年時間，從Meta的市值削減6000億美元。蘋果發言人指，有關合作關係的任何討論，與後來該公司實施的私隱保護功能，兩者之間並無任何關聯。

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編輯：胡學能