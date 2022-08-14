▲ 【美圖1357】美圖推AI測膚儀「美圖宜膚V」 主打25秒掃描面部輪廓及皮膚 可探測34種肌膚問題

以美圖秀秀起家的美圖 （01357） 宣布，推出AI測膚儀器美圖宜膚V，可以25秒內即可完整掃描3D面部輪廓及皮膚情況，可以圖示蘋果肌、眼袋、腮邊、下巴的輪廓變化，主打以4種光源探測34種深淺層肌膚問題，強調可以為消費者提供結合3D面部輪廓與皮膚問題診斷二合一功能。

美圖稱，美圖宜膚V更自研「3D多視角配準型雕技術」、「肌理斑紋自識追蹤算法」等多項獨家技術，對於護理功效驗證、智能比對護理效果等業務需求，提供便捷精準的回應，大幅縮短測膚耗費時間等

截至2022年6月，美圖宜膚全景式皮膚檢測儀已落地全球248個城市及2680多家線下門店。包括Christian Dior、SHISEIDO、樊文花在內的多家知名品牌，均與美圖宜膚達成戰略合作。

美圖表示，未來美圖宜膚V挖掘抗衰市場，協助更多關於皮膚影像和面部衰老的研究和應用落地，為美業品牌夥伴和消費者帶來更多增值服務。

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編輯：李哲毅