▲ 【最優惠利率】渣打曾繼志：料年內再有銀行上調鎖息上限 P年底前勢上調

港元拆息持續向上，「H按」實際按息已連續13個報價日觸及2.5厘「封頂息」，個別銀行新造按揭已上調鎖息上限（P-Cap）。渣打香港及大灣區金融市場業務主管曾繼志表示，相信年內還會有銀行上調鎖息上限，而市場上的最優惠利率（P, Prime）已維持現水平逾兩年，預期在年底前會上調一次。

1個月拆息 下季或見2厘以上

香港銀行體系總結餘現約1,250億元，曾繼志表示，今季有機會跌穿1,000億元，1個月拆息第4季有機會升至2厘或以上。他說，市場上的P不會如美國聯邦基金利率般頻密調整，但今年內在「形式上」一定會加。隨着拆息上升，他相信借取港元的本地公司會在利息支付承受一些壓力，該行或會為它們提供對冲機會，例如利率交換（IRS）。

渣打預期美息今季升至3厘，之後一直維持至明年第3季。曾繼志認為，若美國明年續加息，未必能遏抑通脹，且可能有反效果，其本土經濟、按揭市場能否承受亦是大問號。美滙指數上月升穿108後回落，近日跌穿106。曾指美滙「沒甚麼條件太強」，已反映今年加息預期，加上美國經濟有機會進入衰退，不認為美滙可保持高位。相對而言，該行看好人民幣，料今年底兌美元升至6.6水平。

▲ 渣打曾繼志相信，年內續有銀行上調按揭鎖息上限。（馮漢柱攝）

估美息3厘見頂 美滙難保高位

金融市場業務方面，曾繼志表示，上半年整體產品收入按年持平，而來自客戶的收入有單位數增長。利率、外滙、商品等產品銷售有按年增長，但債務資本市場（DCM）、信貸等業務經營較辛苦，帶來少許抵消。

他指，上半年商品市場波動性高，當中碳排放相關業務具潛力，該行主要進行歐盟排放權（EU Allowance）市場相關指數業務，提供包裝產品，讓客戶可交易碳信用額。另一邊廂，港交所 （00388） 上月成立香港國際碳市場委員會，該行亦是委員會成員。他指該委員會冀今年至少開始做一兩單碳交易，該行或會檢視其客戶有否該等交易需要，從中做拉綫角色。

對於全年展望，他預計該行香港金融市場收入按年有中單位數增長，當中銷售收入保持雙位數增幅。他指下半年滙率或不如上半年波動，市場對美息預期已大致反映，故有部分企業客戶或在利率對冲減慢腳步，而國內貸款利率較香港便宜，在離岸發美元債或境外貸款誘因降，DCM、貸款市場業務下半年仍相當難。

他稱該行下半年會尋求多做私募信貸業務，以點對點形式協助聯繫借方及投資者，該行在過程中不涉放貸，而所賺取的是費用收入。他又指國內孳息率較離岸低，下半年債券南向通所呈現機會亦增，南向通客戶交投量於上季已按季增約兩成。

相關文章：

【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？ 8月會否加最優惠利率？

【港元拆息】1個月HIBOR八連升、達1.68厘 港滙曾升穿7.83 張敬勤：港滙轉強料屬短期

【H按封頂息】渣打銀行研上調鎖息上限 有合理預期要加P

記者：胡學能