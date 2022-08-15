  • 28°C
香港時間 : 2022815日 (一) 06:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最優惠利率】渣打曾繼志：料年內再有銀行上調鎖息上限　P年底前勢上調

Hot Talk 06:00 2022/08/15

分享：

分享：

【最優惠利率】渣打曾繼志：料年內再有銀行上調鎖息上限　P年底前勢上調

港元拆息持續向上，「H按」實際按息已連續13個報價日觸及2.5厘「封頂息」，個別銀行新造按揭已上調鎖息上限（P-Cap）。渣打香港及大灣區金融市場業務主管曾繼志表示，相信年內還會有銀行上調鎖息上限，而市場上的最優惠利率（P, Prime）已維持現水平逾兩年，預期在年底前會上調一次。

1個月拆息　下季或見2厘以上

香港銀行體系總結餘現約1,250億元，曾繼志表示，今季有機會跌穿1,000億元，1個月拆息第4季有機會升至2厘或以上。他說，市場上的P不會如美國聯邦基金利率般頻密調整，但今年內在「形式上」一定會加。隨着拆息上升，他相信借取港元的本地公司會在利息支付承受一些壓力，該行或會為它們提供對冲機會，例如利率交換（IRS）。

渣打預期美息今季升至3厘，之後一直維持至明年第3季。曾繼志認為，若美國明年續加息，未必能遏抑通脹，且可能有反效果，其本土經濟、按揭市場能否承受亦是大問號。美滙指數上月升穿108後回落，近日跌穿106。曾指美滙「沒甚麼條件太強」，已反映今年加息預期，加上美國經濟有機會進入衰退，不認為美滙可保持高位。相對而言，該行看好人民幣，料今年底兌美元升至6.6水平。

渣打曾繼志相信，年內續有銀行上調按揭鎖息上限。（馮漢柱攝）

估美息3厘見頂　美滙難保高位

金融市場業務方面，曾繼志表示，上半年整體產品收入按年持平，而來自客戶的收入有單位數增長。利率、外滙、商品等產品銷售有按年增長，但債務資本市場（DCM）、信貸等業務經營較辛苦，帶來少許抵消。

他指，上半年商品市場波動性高，當中碳排放相關業務具潛力，該行主要進行歐盟排放權（EU Allowance）市場相關指數業務，提供包裝產品，讓客戶可交易碳信用額。另一邊廂，港交所 （00388） 上月成立香港國際碳市場委員會，該行亦是委員會成員。他指該委員會冀今年至少開始做一兩單碳交易，該行或會檢視其客戶有否該等交易需要，從中做拉綫角色。

對於全年展望，他預計該行香港金融市場收入按年有中單位數增長，當中銷售收入保持雙位數增幅。他指下半年滙率或不如上半年波動，市場對美息預期已大致反映，故有部分企業客戶或在利率對冲減慢腳步，而國內貸款利率較香港便宜，在離岸發美元債或境外貸款誘因降，DCM、貸款市場業務下半年仍相當難。

他稱該行下半年會尋求多做私募信貸業務，以點對點形式協助聯繫借方及投資者，該行在過程中不涉放貸，而所賺取的是費用收入。他又指國內孳息率較離岸低，下半年債券南向通所呈現機會亦增，南向通客戶交投量於上季已按季增約兩成。

相關文章：

【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？　8月會否加最優惠利率？

【港元拆息】1個月HIBOR八連升、達1.68厘　港滙曾升穿7.83　張敬勤：港滙轉強料屬短期

【H按封頂息】渣打銀行研上調鎖息上限　有合理預期要加P

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 拆息 外滙 商品 基金 債券 H按 港元同業拆息 港元 見頂

上一篇文章

【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生

下一篇文章

【蘋果 vs Meta】蘋果據報推新私隱政策前　曾與Facebook探討營收共享可能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩
【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩
【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號
【新股IPO】中國中免1880下周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880下周一招股　入場費為16716.8元
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？　市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）
【歐元區經濟】歐元英鎊突急挫　歐洲面臨新旱情
【歐元區經濟】歐元英鎊突急挫　歐洲面臨新旱情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款