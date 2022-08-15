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【通脹時代】沙特阿美上季 盈利大增9成創上市新高

環球政經 03:28 2022/08/15

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全球最大市值石油企業沙特阿美公布上季業績。憑藉高油價及銷售表現推動，按年大升90.3%至483億美元，除高於預期的462億美元，亦造出上市以來最高的季度盈利紀錄。

【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成  詳情請看【下一頁

沙特阿美行政總裁Amin Nasser預計，儘管全球經濟短期仍面臨下行壓力，預料石油需求仍有力在未來10年繼續增長。集團亦表示，會繼續推進其上下游部門的戰略整合，擴大化學品業務及發展低碳新能源業務。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

另外，美國《財富》雜誌近日發表的2022年的世界500強企業排行榜中，沙特阿美打入全球第6位，並且以約1,054億美元的利潤成為全球最賺錢的企業。

廿海底撈發盈警 料上半年虧損最多近3億人幣  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

中國石油化工股份（00386） 港股

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