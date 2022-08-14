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【內地疫情】上海：針對返滬海南滯留旅客採取「3+4」健康管理

Hot Talk 20:56 2022/08/14

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【內地疫情】上海：對返滬海南滯留旅客採取「3+4」健康管理

內地海南爆發疫情後，大量旅客被逼滯留檢疫，不過，上周二（9日）起符合條件的滯留旅客可以分批離開。上海市衛生健康委副主任趙丹丹出席上海市疫情防控工作新聞發布會時稱，截至目前，上海已安排接收海南返滬航班30架次，共接返5000餘人。

趙丹丹稱，滯留海南旅客抵滬後，由專人專車 「點對點」閉環轉運至臨時留驗點進行核酸檢測。檢測結果陰性者，由專人專車「點對點」閉環轉運至在滬居住地，開展「3天居家隔離醫學觀察+4天居家健康監測」。

趙丹丹稱，居家隔離醫學觀察期間每天檢測1次核酸；居家健康監測期間的第2天和第4天分別進行1次核酸檢測。上述核酸檢測均由屬地社區組織採樣人員上門採樣。

其中居家隔離醫學觀察期間除必要的就醫外，其與同住人均不得外出，拒絕一切探訪。如不具備居家隔離醫學觀察條件，採取3天集中隔離醫學觀察；如在滬無固定居所者，採取3天集中隔離醫學觀察後自行离滬。

趙丹丹稱，會在周一（8月15日）12時後抵滬的航班開始執行以上措施。在此之前的抵滬人員，未完成3天集中隔離醫學觀察者，繼續完成集中隔離醫學觀察後，調整為4天居家健康監測；已完成集中隔離醫學觀察者，剩餘的居家隔離醫學觀察時間調整為居家健康監測。

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編輯：李哲毅

 

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