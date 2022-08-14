▲ 【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績 市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號

「股王」騰訊周三（17日）公布第二季業績，然而放榜前股價區間上落，反映市場對騰訊業績持觀望態度。綜合市場分析，內地重啟遊戲版號審批以來，騰訊仍然零遊戲獲批，暫時只能消耗遊戲儲備，不利遊戲表現。此外廣告業務則受累疫情、宏觀經濟逆風等影響，恐怕復甦時間會延長。

更重要的是，騰訊公布業績後，南非大股東Naspers 及旗下Prosus將可繼續沽貨騰訊套現資金回購自身股份。

市場平均估計騰訊次季收入將按年跌1.92%至1355.98億元（人民幣，下同），是騰訊自2004年上市以來首次倒退，當中網絡遊戲收入料約435.23億元，按年增1.36%。市場預計，騰訊上季純利約250.3億元，按年跌50.98%；經調整純利248.8億元，按年跌25.1%。

瑞穗：騰訊新遊戲有限 + 未必能受惠次季封城 料次季遊戲收入跌3%

瑞穗銀行8月初曾發表報告，維持騰訊中性評級，但將目標價從400元下調至360元，雖然估值相當2024年 EBITDA的9倍，但認為由於遊戲審批渠道放緩，騰訊股價缺乏催化劑。

瑞穗銀行預計，儘管次季內地因疫情實施封城措施，網遊業務仍將保持低迷，該行解釋，2020年遊戲參與度相當高，因為那時專業人士及學生未有設置遠程工作及課堂，所以有足夠時間玩遊戲。結合騰訊只推出有限新遊戲，瑞穗料騰訊次季網絡遊戲收入將按年跌3%。

預計騰訊雲收入負增長 遊戲和教育監管續拖累廣告收入

此外，瑞穗料騰訊雲收入持續負增長，因為在可預見的未來，核心垂直客戶仍然疲軟，而新客戶需要更多時間才能提高貢獻。

與此同時，由於遊戲和教育監管繼續對該細分市場產生負面影響，騰訊廣告收入增長疲弱。然而，由於騰訊主動削減成本，騰訊預計扣除利息和其他費用有望保持在210億元水平。

大和下調騰訊目標價 宏觀前景疲弱

大和8月上旬曾將騰訊目標價由480元下調至450元，維持「買入」評級。大和表示，考慮到宏觀不確定性及目前遊戲儲備，重新審視騰訊遊戲及廣告收入預測。基於宏觀前景疲弱，下調騰訊2022至2024年收入預測2至3%，下調盈利預測2至8%。

不過，大和提到，騰訊旗下微信視頻號進入第三個年頭，正在加快變現，隨着用戶增長及接觸規模成為近期的首要目標，料視頻號在明年底貢獻有意義收入。

相關文章：

【互聯網數據】中國手遊商7月全球吸金逾158億 騰訊遊戲收入按月增6%再奪冠

【騰訊700】騰訊發布第二代四足機械狗Max 能識別複雜地形、完成單樁跳躍

【騰訊700】騰訊據報取消外判員工餐飲福利 疑出於降本增效考慮

責任編輯：李哲毅