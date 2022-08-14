【美股一周前瞻】美國7月零售銷售周三出爐　料升幅放緩

美國7月CPI按年升8.5%，數據好過市場預期，富國銀行指出，雖然市場認為通脹數據或令市場預期聯儲局緊縮力度會減弱。但7月份的價格增長放緩並未有令通脹處於實質性的低點，認為聯儲局會解讀為通脹仍未開始持續降溫，故該行預期9月份會議將加息0.75厘。

美國周三公布7月零售銷售數據，分析指，若零售數據持續強勁，市場對經濟衰退的憂慮有機會變成經濟仍然過熱，令聯儲局在緊縮政策的取向變得更激進，或不利股市表現。

美股本周焦點業績集中於零售股，可留意沃爾瑪（美︰WMT）、Target（美︰TGT）及思科系統（美︰CSCO）業績。除零售銷售外，美國本周會公布7月工業生產、7月新屋動工，8月NAHB房屋市場指數及6月企業存貨，此外，聯儲局周四亦會發表會議紀錄，料為市場帶來更多局方制定利率的綫索。

英國及歐元區下周亦會公布最新CPI數據，市場預期英國7月份通脹按年升9.8%，較6月升9.4%更高，令英倫銀行下次議息會議或再加息0.5厘。

美股上周表現向好，道指全周升958點或2.9%，標指升135點或3.3%，納指則升390點或3.1%。

本周外圍重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 周一 紐約州製造業調查指數 5 11.1 NAHB房屋市場指數 55 55 周二 新屋動工 153萬間 155.9萬間 工業生產（按月） 0.3% -0.2% 周三 零售銷售（按月） 0.1% 1% 企業存貨 1.4% 1.4% 周四 美國聯儲局會議紀錄 首次申領失業救濟金人數 26.5萬 26.2萬 成屋銷售 489萬間 512萬間 費城聯準企業展望 -5 -12.3

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