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Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相

環球社會熱點 09:05 2022/08/15

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美國NBA著名球星高比拜仁前年因直升機墮毀身亡，事故現場及其遺體照片外洩，有指現場照片是由現場警員流出。高比拜仁遺孀入稟法院要求調查事件，事發時抵達現場的警察出庭作證。警員強調無後悔拍攝過百張高比拜仁身亡的現場相片，強調是職責所在。

Kobe Bryant調查指機師迷失方向 導致直升機墜機 【下一頁】

高比拜仁遺孀Vanessa入稟聯邦法院控告洛杉磯警局，指高比拜仁（Kobe Bryant）及13歲女兒Gianna墮機身亡，稱相片廣傳造成她的情緒困擾並索償。

上周五（12日）為案件開審第3日，洛杉磯警員約翰遜（Doug Johnson）出庭作供。他當時在現場拍攝過百張相，包括一張可能是高比拜仁的無頭黑人男屍相片。

Kobe Bryant多個經典時刻 

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約翰遜聲稱當時不知道事故中有名人身亡。而相關警局有保留死亡事故證據的慣例，包括名人死亡照。

Kobe Bryant愛坐直升機 不只因為省時間 【下一頁】

約翰遜透露他拍攝的相片中，約三分之一為近距離特寫，由副手Raul Versales拍攝。Raul Versales在庭上否認是刻意拍攝，指所有警員都聽從指揮，無人特別要求拍攝相關照片。

約翰遜利用私人電話拍攝，並透過短訊傳送，他接受美媒訪問時，被問及用私人電話拍攝是否不合適做法，他就否認。

約翰遜作證時亦指，他和另一名副手於當日早上約11時半抵達現場，發現四周都是殘肢。當警方找到高比拜仁的遺體時，已只剩下軀幹，並未看到死者頭部。據報他還拍攝其他屍體的相片，當中或包括Gianna的遺體。

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責任編輯：李俊儀

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