【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生

小米 （01810） 12周年，創辦人雷軍除發布小米及紅米新產品外，亦發表名為「永遠相信美好的事情即將發生」的演講，分享雷軍穿越人生的感悟，涉及研究銷售、娛樂中學習及把握時機三個故事，並出版《小米創意思考》。雷軍在結語中指出「沒有挫折累積，不會成就今天的我；以直視面對痛苦，就是痛苦的意義」，全文如下：

▲ 雷軍指出，痛苦具意義，挫折是餽贈。

大家好，今天是我第三次年度演講。

這3年來，全球發生了巨大的變化，已經深刻地影響了我們每個人的生活和工作。如何面對這些連續不斷的巨大變化，不少人感到迷茫，甚至非常焦慮。

今天的演講，我們就不聊小米，聊點不一樣的話題：我是如何穿越人生低谷，又從中獲得了哪些重要的感悟。這次我聊三個故事，第一個故事就是，我在非常年輕的時候就遭遇了「產品失敗、業務崩盤、公司差點關門」的困境。

「盤古」戰微軟 銷量極慘淡

故事要從30年前說起。DOS（即磁碟作業系統）時代WPS（文字處理系統）非常流行，幾乎裝在中國每台電腦上，金山如日中天。

同時也有很大的隱憂，微軟已經帶著Windows 和Office 進入了中國市場。我們要盡快研發出新的辦公軟件，才有機會正面和微軟Office抗衡。

初生牛犢不怕虎，我們也沒有細想，直接開幹，還給項目取了一個氣勢磅礴的名字，叫「盤古」，我們希望「盤古」在Windows 平台上開天闢地，能把WPS 輝煌推到一個新的高度。

一個國內小公司，要抗衡微軟，這個難度真的不是一般的大。為了這個宏偉的夢想，我們壓上了幾乎全部的家底，抽調了幾乎所有的程序員，沒日沒夜，乾了整整3年。到了1995年4月，盤古終於發布了。

閉關3年，只等大成的這一天，我們連慶功宴都提前精心準備好了。

但誰也沒有想到，銷量極為慘淡，不及預期的十分之一。我的心態直接崩了，同事們的心情也從雲端直接跌落到了谷底。

沒有辦法，我拼命給大家打雞血，鼓勵大家繼續奮鬥，就這樣，我們堅持到1995年底、1996年初，盤古依然沒有任何起色。更大的麻煩是，WPS 也賣不動了，收入銳減。

公司到了生死存亡的關頭。那年我26歲，擔任北京金山的總經理，第一次面對這樣的困局，有點束手無策。

每到發工資的那天，都是我最難熬的時候。我記得，最慘的時候，賬上只有十幾萬，眼看著下個月就發不出工資。

同事們也都很絕望，不少人離開了，辦公室開始有點空空蕩蕩的。那個時候我經常徹夜睡不著。我還記得，好多個晚上，我獨自坐在沙發上，靜靜的看著窗外，眼睜睜地看著對面樓裡的燈一盞一盞熄滅，再看著天色一點一點亮起來。這種痛苦，只有經歷過的人，才真的明白。

親上店面推銷 第五日才開單

金山這樣的金字招牌，盤古這麼好的產品，怎麼可能賣不動呢？我有點想不通，下定決心要一桿子捅到底，到第一線去把問題搞清楚。

我決定親自去站店賣貨，剛開始我信心十足。我特意選了當時中關村最大的一家軟件店。雖然沒有銷售經驗，但產品是我們自己做的，我相信我自己肯定沒問題，一定可以搞定。

每個客戶進店，我像見到親人一樣，直接迎上去，熱情接待，細心講解。有時候，一個客戶，我能滔滔不絕的講上半個小時。一遍又一遍，一整天講了8個小時，講得口乾舌燥，也累得暈頭轉向。當晚回家，連飯都不想吃，直接躺在床上就睡著了。

我是一個程序員，每天都坐在電腦前寫程序。第一次站店，就站了8個小時。辛苦的程度，大家想想就可以理解了。

如此辛苦的一天，業績如何呢？真的不好意思說，我一套都沒有賣出去。一定是運氣不好，我給自己打氣，畢竟是頭一次幹，沒關係，第二天繼續努力。

第二天，同樣8個小時站下來，還是一套沒有賣出去，我就有些懵了。到了第三天，依然顆粒無收，尤其是看到其他店員成了一單又一單，我都有點懷疑自己了，真心覺得銷售不簡單。

第四天，我乾脆就不賣貨了。幹什麼呢？看看別人是如何賣貨的。於是，我跟着店裏最好的銷售轉了一整天，還真學了不少東西。比如說，我一見到客戶，就會滔滔不絕，而他，其實話並不多，先聽聽客戶的想法，再順著客戶說。我懂技術，總是希望把技術講明白，反而容易把問題講複雜了，而他，總是拿著產品或者宣傳頁，三言兩語，客戶就明白了。讓我最羨慕的是，他和客戶交流輕鬆自如。對我來說，和陌生人交流，始終是個巨大的挑戰。

第五天，我一邊琢磨一邊練，到了中午，終於開張了！那一瞬間，我激動得就像贏得了整個世界一樣。我逐漸找到了跟客戶溝通的感覺，自信心也開始恢復了。第五天、第六天，我的業績逐漸好起來。

第七天，我居然成為了店裡的銷售冠軍，太不可思了！講到這裏，大家可能會覺得我在講「一個促銷員7天速成」的故事。

其實，這是一個研發負責人在產品失敗後，深入銷售一線，站了7天店面的故事。站店，非常累，但收穫巨大。

一定要做用戶需要的產品

給大家舉個例子。那個時候，電腦剛剛開始普及。站店那幾天，每天總有幾個客戶，一進店就問，有沒有電腦入門的軟件。

我有點想不通，學電腦，買本書看不就行了，為什麼還要買個軟件教嗎？我總是非常耐心勸他們，確實沒有這樣的軟件，你出門左轉就是一家書店，買本書跟著學就好了。

直到被問了很多次以後，我終於恍然大悟，既然這麼多人想買，做一個不就完了嗎？說實話，和盤古一比，這類軟件確實沒啥技術含量，我們立刻開發了一個，就叫《電腦入門》，以最快的速度推向市場。結果大獲成功，迅速就上了軟件暢銷排行榜。

這7天的站店賣貨，我學會了作為一個工程師，一定要做用戶需要的產品，而不是做那些看起來只是高大上的產品。只要能做出用戶想要的產品，銷售就不是問題。有了這樣的頓悟，再做產品就容易了。後來，我們陸續發布了《金山詞霸》、《金山毒霸》等十多款成功的軟件。

回頭再看盤古的問題，原因非常簡單，就是因為閉門造車。我非常慶幸，如果不是這次危機，我可能完全沒有機會補上這麼關鍵的一課。

這次站店經歷，也成為了我日後職業生涯中最寶貴的財富。站過店之後，再去逛店，感覺就完全不同。

我逛店就不僅僅在看商品，也在琢磨別人的店面，比如裝修、動線、貨架、堆頭、海報等等，開始有點內行看門道的感覺了。從那以後，無論多忙，我一定會抽空到店裏去轉轉。

哪怕到國外出差，也會千方百計到當地最好的零售店去學習一下。我對零售行業有了一定的了解。就這樣，金山找到了活下去的路！但我自己卻陷入了新的迷茫，開始了我人生最灰暗的一段時間。

盤古失敗情緒困擾 終日泡吧

那時候，我一直沉浸在盤古失敗的情緒中，非常低落。和微軟抗衡，完全看不到贏的希望。如果只是做一家掙扎活着的公司，這絕對不是我的追求。

我徹底失去了理想，4月底，直接交了辭職信。求伯君反覆挽留我，最後決定，讓我先歇半年再說。面對這樣的人生逆境，這裡問大家一個問題：「你們是如何解壓的？」

當時，我的方法就是經常和幾個朋友去泡吧。那時，蹦迪特別風行，我們能瘋狂蹦一晚上，都不怎麼歇的。

也是這個階段，我開始喜歡上了重金屬搖滾。之前完全不能接受，但現在不一樣了，沉浸在音樂中，能讓自己暫時忘掉所有的煩惱。那段時間經常泡吧，我還真的琢磨過，是不是乾脆轉行，在三里屯也開家酒吧。

沉迷網上論壇 學引導輿論

很快，我就找到了更有趣的事，那就是BBS（電子佈告欄）。

我有了足夠多的時間，整天泡在CFIDO BBS上。那時候，互聯網還沒普及，CFIDO是愛好者自建的電話撥號連接的網絡，聚集了國內一大群極客。上BBS，可以自由自在地和遠方朋友交流，這在當時，是件非常神奇的事情。這種神奇感，就特別像今天的元宇宙。就這樣，我找到了新的寄託。

那時候，在論壇發帖，要求還是蠻高的。大家都是撥號上網，上網費特別貴。如果你總是發水帖，就一定會被痛罵的。當時我有足夠的時間認真準備每條帖子。而且我有個特別強的優勢，就是打字超快，多的時候一天就能寫一百帖。其中最長的一個帖子，從晚上寫到天亮，大約有上萬字。直到今天，在網上還能搜到幾篇我當年寫的帖子。

就這樣，我的發帖量，經常都排在全站飆信排行榜上的前幾位。像我這樣瘋狂的人其實還不少，當時我在論壇中認識一個朋友，每天也是上百帖，他打字也很快，但他不會盲打，只會用兩個手指打字，彈指如飛，號稱二指禪，據說打壞了好幾個鍵盤。

帖子寫得多了，我就成了版主。大家別看版主官不大，事還不少，有點像今天的群主。首先自己要發帖，接著要拉一大幫朋友來玩，還要負責搞氣氛。最難的是，大家因為觀點不同經常吵架，解決網友各種糾紛就成了版主最重要的工作。

為了當好版主，我經常早上7點就開始上網，一直忙到凌晨，好像比上班還累。不過，過得非常充實。

有朋友認為我在逃避現實、不務正業，甚至有人為我惋惜，覺得我是在浪費生命。對於這種關心，我非常感謝，但並不是特別認可。

這半年，沒有任何目的，非常純粹的玩，玩得也特別開心。就是在這樣放鬆的氛圍裏，我的情緒也在一點點恢復。

論壇認識傳呼機程序員馬化騰 電信局工程師丁磊

多年以後，我才明白了這段經歷真正的價值。

2010年我創辦小米，第一步要先把論壇做好。我們非常順利，不到一年就成了最火的手機發燒友論壇。怎麼做到的？其實沒啥，就是靠當年玩BBS當版主時學會的那幾招。很多人總覺得，看小說、上網、打遊戲只會玩物喪志。我個人體會是，只要有一定的自制力，娛樂也是很好的學習方式。

▲ 雷軍認為，玩也不可以瞎玩，瞎玩是浪費時間。

不帶任何目的，學起東西來，反而特別輕鬆，也特別快。不過，玩也要玩出點名堂，不要瞎玩，瞎玩只是浪費時間。

當年在BBS上，我還認識了不少朋友，有的到今天，非常成功：有一位，在一家叫潤迅的尋呼機（即傳呼機）公司做程序員，叫馬化騰；還有一位，在寧波電信局做工程師，叫丁磊。

當年他們為什麼有那麼高的熱情、那麼多的時間泡論壇，我沒有問過。但我相信，這段經歷，對他們後來的事業有著決定性的影響。沉浸在論壇的這半年時間裏，逐漸恢復了狀態。

1996年11月，我結束了半年假期，正式回歸了金山。主要原因，還是放不下民族軟件這份光榮與夢想。我們下決心，要跟微軟打一場持久戰，一邊在辦公軟件的正面戰場和微軟死磕，一邊做各種應用軟件和遊戲，賺錢養家，以戰養戰。

一家差點關門的小公司，經過二十多年的苦心經營，重新崛起了。到今天，WPS月活躍設備數超過了5億。我為WPS 取得的成就感到特別自豪。

錯失互聯網第一波浪潮：Netscape 95年上市 雅虎96年上市

就在我埋頭重整金山的時候，外面的世界已經天翻地覆：大洋彼岸，網景（Netscape）1995年上市，雅虎1996年上市，互聯網的第一波浪潮已經蓬勃發展。

很快，國內也開始了，1997年網易創辦，1998年騰訊創辦，中國互聯網第一波浪潮洶湧而至。

而我忙着做軟件，不知不覺，與這一波浪潮擦肩而過。直到1998年10月，我才真正意識到這波浪潮已不可阻擋。我說服董事會，我們可以採用收購方式快速出擊。

澄清馬化騰、馬雲 沒找過雷軍投資

這些年來，網上有很多傳言，有的說馬化騰剛創業的時候要把QQ賣給我，我沒買；還有的說馬雲剛創業的時候找我投資，我沒投；這些傳言整得我好像很沒有眼光一樣。這裏，我要澄清一下，他們沒有找過我，這些全是謠傳。

1000萬人幣投網易 被丁磊拒絕

我認真談過的收購只有1家，就是網易。那時網易成立一年多，公司大概5、6個人，主要做個人主頁託管服務，做得非常好，甚至還幫廣州電信做了一套郵件系統。

我開出了1000萬的價錢，這在當時，真的算是一個不小的數字了，但丁磊很快拒絕了。僅僅2個月後，網易就融到了1000萬美元，估值達到了6000多萬美元，按當時的美元滙率，大約5億元。真是一個瘋狂的時代，我看不懂，但大受震撼。

收購不成，我們只能自己幹。試了差不多一年，對互聯網業務有了一定的認知。當時，我以為自己完全搞明白了，「互聯網就是工具。未來所有的公司都會用的，電商最有前途。」做電商，說幹就幹。2000年5月，卓越網正式上線，在網上主賣圖書和音像製品。

2000年創立卓越網 最早自建物流、北上廣深4小時送達

收購不成，我們只能自己幹。試了差不多一年，對互聯網業務有了一定的認知。當時，我以為自己完全搞明白了，互聯網就是工具。未來所有的公司都會用的，電商最有前途。做電商，說幹就幹。2000年5月，卓越網正式上線，在網上主賣圖書和音像製品。

這次我信心爆棚，志在必得，力主自己掏錢幹。就在這時，全球互聯網泡沫破滅，進入了資本市場的寒冬。這樣局面也沒有動搖我們的決心，第一筆大約2000萬的投入，全部來自於金山股東。

電商本質還是零售，我把當年站店的經驗全部用上了，選品策略、定價模式、店面佈置等，我們迅速用到電商上。同時，我們在管理上也下了功夫。電商的核心就是運營，需要非常認真把每個細節做好。

每天早上一上班，我先把首頁所有Banner 廣告和商品鏈接都檢查一遍。我總是能發現一些鏈接錯誤的地方。這讓我想起了，我從軟件工程中學到的最重要的道理，可能出錯的地方，一定會出錯。

▲ 雷軍指出，作為工程師，知道可能出錯的，一定出錯，因此經營卓越網的時候非常細心。

每天晚上，我們堅持做當天業務的複盤和總結，做完後才下班。每個星期，我在卓越網上都要買上好多單，來測試我們的選品和物流。於是，我書架上，堆滿了各種圖書、電影電視劇、音樂CD，很多連包裝都沒拆。那段時間，同事們特別喜歡到我辦公室開會，離開的時候，到書架上帶走幾本。

卓越網還做了很多敢為人先的創新，開創了最早的多地倉儲、最早的自建物流等，還有，北上廣深4小時送達服務，很難想像，這些在20年前就已經實現了。

我們從零起步，兩三年時間，就成為當時最大的B2C電商。現在還有不少朋友記得，他們在卓越網上買過《大話西遊》、《小王子》、《東京愛情故事》等，這些就是中國電商第一代爆品。

卓越網賣盤亞馬遜 錯失電商崛起浪潮

卓越的業務非常順利，困難只有1個：錢不夠。電商平台實在太燒錢了。

全球互聯網泡沫破滅後，資本市場低迷，融資非常困難。那時的VC，基本都是外資。像我這樣沒有留過洋，英文又不好的本土創業者，找錢就更難了。我們至少談了30家，把所有能找的VC基本都找了一個遍，沒有1家願意投錢。後來，實在沒有辦法，才從朋友那裡融了100萬美元，金山股東不得不又追加了100萬美元，才勉強完成融資。但僅僅1年時間，又燒光了。

卓越網創業歷程，就是我們拼命找錢的過程，相當煎熬。到了2004年9月，實在熬不下去了，我們只能忍痛把卓越網賣給了亞馬遜，成了亞馬遜中國。誰也沒想到，僅僅半年多之後，新一輪互聯網熱潮又來了，B2C電商迎來了全面崛起的盛世。卓越網，創辦於互聯網泡沫破裂後，倒下於電商全面崛起之前。這真的是一段刻骨銘心的經歷。

很多人問過我，賣掉卓越，你後不後悔？我咬著牙說，不後悔。賣掉卓越網，對我來說，是一次重創，內心無比痛苦。

首先情感上，就像失去了自己的孩子一樣，那段時間，我努力切割和卓越網的聯繫，強迫自己不再去卓越網辦公室，不再到卓越網買東西，也盡量不見老同事了。

更痛苦的是，作為一個創業者，錯失了整個互聯網時代。在那段痛苦的煎熬裏，反復問自己，「我們到底輸在哪裡？好像運氣特別差。」

首先，「卓越網創辦於互聯網泡沫破滅之後」，一上來，我們就輸在起跑線上了，錯過了最好的時機點。接著，「卓越網倒下於電商全面崛起之前」，我們融資能力不足，沒有資金也沒有信心堅持到勝利到來的那一刻。創業確實需要運氣，需要對大勢的精準把握。

失敗後強調「風口」 創業需精準把握大勢

這也是後來我特別強調「風口」的原因。過了大半年時間，我才慢慢緩過來，徹底想明白了一些東西。互聯網不僅是一次技術革命，更是一次觀念革命，未來互聯網將融合到各個行業。

我想通的道理，本質上就是後來大家談的「互聯網思維」和「互聯網+」。有了這樣的思考，我看很多問題的思路發生了巨大改變，我用全新的視角重新掃描了產業裏的一些新機會。比如，2005年，市場上一直傳言3G網絡即將開通。我隱約看到了一個大機會。

05年傳3G將開通 捕捉移動互聯網時代

經過深入研究後，我越來越堅定，我們即將迎來移動互聯網時代，而且，未來十年都將是移動互聯網的十年，規模會是PC互聯網的十倍。想明白這些事情後，我做了一個決定，立刻行動。

我主要做了兩件事：1.我要成為最早一批真正用戶、2.要成為這波浪潮最早參與者。

要真正了解移動互聯網，只有一個辦法，就是自己親自用。這是一個笨辦法，但也是最好的辦法。10多年前，市場上主要是功能手機，無線網絡是2G。這麼小的屏幕，慢到無法忍受的網速，用這樣的手機上網，是不是想想都很崩潰？

有電腦的人，絕對不願意用手機上網。但不管多難用，我下定決心，從現在開始，所有事情都要在手機上完成，盡量不用電腦。在這個痛苦的過程中，更深理解了，哪裏有用戶的痛點，哪裏就有創業者的機會。

▲ 透過站店與用戶的溝通，因此開發多項成功軟件。

最快的辦法，就是用天使投資的方式投資一批初創公司。幾個月後，我就投資了第一家，後來陸續投了十多家。其中，最出名的就是UC瀏覽器。在這個過程中，我愈發確信，一個全新的大時代，真的來了。

2007年，金山終於上市了。接着我離開了這家我奮鬥了16年的公司，開始了不一樣的人生。接下來的3年裏，我一邊做天使投資，一邊對過去經歷進行系統性反思和總結。這一系列的反思，為下一段旅程做了充分的準備。

今天跟大家分享的是3個我經歷人生低谷的故事。

面對這些挫折、失敗，我也迷茫過、動搖過、甚至放棄過。如果沒有這些挫折，沒有這些挫折帶來的積累，就不會有今天的我。

沒有任何人會喜歡挫折、失敗，但每個人不可避免一定會經歷，甚至不少人現在正在經歷。既然這些痛苦難以迴避，那我們能做的，就是直接面對這些痛苦，在痛苦中堅持前行，讓痛苦來塑造更好的我們，這就是痛苦的意義、挫折的饋贈。

而你所經歷的所有挫折、失敗，甚至那些看似毫無意義消磨時間的事情，都將成為你最寶貴的財富。人生很長，無論如何，讓我們保持信念，永遠相信美好的事情即將發生。

▲ 雷軍日前的發布會，以穿越人生低谷的感悟為題。

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責任編輯：宋佩恩