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碧咸嫂時裝王國負債5億 幸得夫妻檔生意幫補家計

環球社會熱點 08:05 2022/08/15

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英國著名前球星碧咸妻子維多利亞近日捲入婆媳不和糾紛，而她一手創立的時裝品牌生意也受疫情影響而蝕錢，名下公司負債5,390萬英鎊（約5.1億港元）。幸好碧咸夫婦的企業盈利今年翻倍，變相能幫補家計。

碧咸大仔炮製驚喜氹愛妻 IG騷「已婚」紋身表忠 【下一頁】

維多利亞（Victoria Beckham）自2008年起推出同名時裝品牌，當時品牌主要推出連身裙等服飾。但維多利亞在時裝界方面有著雄心壯志，品牌近年也推出包括手袋、外套、鞋履及首飾等多款商品，甚至推出化妝品。

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不過英媒《鏡報》報道，維多利亞的公司2019年已累積了1,560萬英鎊（約1.5億港元）的債務，2020年再虧損660萬英鎊（約6,274萬港元），公司目前負債5,390萬英鎊。

維多利亞的發言人證實，由於全球疫情等因素影響，Victoria Beckham Holdings group的總收入下跌6%至3,610萬英鎊（約3.4億港元）。

碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」 【下一頁】

不過碧咸與維多利亞的全球商業王國利潤就翻了一倍，達到1,160萬英鎊（約1.1億港元）。大部分收入來自碧咸與Adidas、帝舵（Tudor）及Haig Club等品牌的合作。

雖然疫情帶來影響，但兩人仍獲得1,500萬英鎊（約1.4億港元）的股息，並繳納250萬英鎊（約2,376萬港元）的稅。

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責任編輯：鄭錦玲

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