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【美食商機】3成日人為舒壓放縱飲食　濃味高油脂食物銷售增

商業 19:20 2022/08/14

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日本人疫下對高卡路里油脂及濃味的「邪惡美食」需求增加，創造新商機。(南海電鐵圖片)

「民以食為天」，不止港人愛以食物減壓，在日本亦有相同現象，高卡路里油脂及濃味如大蒜的「邪惡美食」大受歡迎，從冷凍餃子到餐店料理銷售都有增加。

【美食博覽】美食展人流水洩不通　特價貨中午火速沽清

據日本調查機構Cross Marketing在6月訪問日本20至69歲男女共1100名，反映對「邪惡美食」的態度，當中有逾3成人表示會在感到壓力時想吃，並有3成在「極度肚餓」時會考慮，超過25%稱會在疲倦時想吃，接近2成在旅遊時想吃等。其他理由尚有在完成工作項目或考試、有好事發生等場合。

有食品製造商推出加量約8倍大蒜的冷凍餃子銷售看俏，比預期目標高出2成，並會在9月加推豬背肉及大蒜的冷凍燒賣。另一企業亦在去年推出配合「邪惡美食」的濃味調味料系列「禁斷黑胡椒」採用唐辛子、大蒜等，至今年4月已有3款暢銷產品，賣出逾100萬枝。

除了家庭食品外，餐飲店的「邪惡美食」菜單亦吸引消費者，例如南海電鐵聯合沿線餐廳推出「邪惡美食」推廣，並有一定促銷效果。另外在進食「邪惡美食」後，消費者的心理罪惡感也刺激到健康意識，上述同調查反映有25.8%的人、特別是女性會注意減少翌日的食量降低卡路里攝取。食品製造商亦看好消費者注意健康，會雙向推動能健康烹調的冷凍食品銷售。

【零售消費】奢侈品銷售仍看俏　LVMH上半年收入升2成

責任編輯:王浩賢

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