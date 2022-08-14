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海底撈發盈警 料上半年虧損最多近3億人幣

股樓投資 20:57 2022/08/14

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連鎖火鍋店營運商海底撈(06862)發盈警，表示集團截至2022年6月止六個月的收入預計不低於167億元人幣，減少不超過 17%，主要是由於今年3月至5月新冠疫情影響而導致中國大陸地區若干餐廳 停止營業或暫停堂食服務及客流量減少以及因「啄木鳥計劃」餐廳數目對比2021年同期減少。相較集團去年同期的淨利潤約9,650萬元人幣，集團預期將 於截至2022年6月30日止六個月錄得淨虧損約人民幣2.25億元人幣至2.97億元人幣。

香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀  詳情請看【下一頁

預期虧損主要由於「啄木鳥計劃」下部分門店關停及2022年上半年新冠疫情的影響，發生的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約人民幣2.55億元人幣至3.27億元人幣；及中國大陸地區2022年3月至5月新冠疫情反覆， 若干餐廳在一段時間內停止營業或暫停堂食服務，但仍有固定開支及員工成本產生等。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

海底撈補充，隨着新冠疫情的逐漸緩和，2022年6月以來中國大陸地區及其他地區的餐廳經營表現月度環比已經明顯好轉。集團將密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響。集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

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撰文 : 李尚毅

海底撈（06862） 港股

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