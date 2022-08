俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客

俄羅斯上月撤銷新冠疫情限制,不少國民紛紛到歐洲外遊渡假。一名俄羅斯女子身披俄羅斯國旗現身歐洲街頭,更出言挑釁烏克蘭女子,片段在網上瘋傳,更使她獲封歐洲最乞人憎旅客。這名女子更在網上分享她利用受歐盟制裁的俄羅斯銀行信用卡預訂行程後,結果被旅遊平台取消其預訂行程。

網上圖片顯示,俄羅斯女子Julia在奧地利街頭身披俄羅斯國旗。另外有影片顯示她向路過的兩名烏克蘭女子呼喊「榮耀歸於俄羅斯」(Glory to Russia)及「俄羅斯會贏」(Russia will win)等語句。

Julia其後更詢問究竟哪一方佔據烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson),兩名烏克蘭女子回答是烏克蘭。然後Julia就興奮地表示,當地很快會舉行公投脫離烏克蘭,又說「和烏克蘭一起滾開。」( F*** off with your Ukraine)