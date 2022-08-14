俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客

俄羅斯上月撤銷新冠疫情限制，不少國民紛紛到歐洲外遊渡假。一名俄羅斯女子身披俄羅斯國旗現身歐洲街頭，更出言挑釁烏克蘭女子，片段在網上瘋傳，更使她獲封歐洲最乞人憎旅客。這名女子更在網上分享她利用受歐盟制裁的俄羅斯銀行信用卡預訂行程後，結果被旅遊平台取消其預訂行程。

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網上圖片顯示，俄羅斯女子Julia在奧地利街頭身披俄羅斯國旗。另外有影片顯示她向路過的兩名烏克蘭女子呼喊「榮耀歸於俄羅斯」（Glory to Russia）及「俄羅斯會贏」（Russia will win）等語句。

Julia其後更詢問究竟哪一方佔據烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），兩名烏克蘭女子回答是烏克蘭。然後Julia就興奮地表示，當地很快會舉行公投脫離烏克蘭，又說「和烏克蘭一起滾開。」（ F*** off with your Ukraine）

In #Salzburg, #Austria, a young #Russia|n woman walks down the street recording herself attempting to taunt refugees from #Ukraine.<br /> <br /> She says &ldquo;screw your Ukraine&rdquo;, &ldquo;let&rsquo;s have a referendum in Kherson&rdquo;, and similar things.<br /> <br /> pic.twitter.com/wDXBKzigwd — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 8, 2022

有比利時媒體報道，一名居住在德國的俄羅斯女生Julia在Twitter等社交平台，分享自拍影片。內容為她向兩名路過的烏克蘭女生大叫， 「女生們，榮光歸俄羅斯」（Hey, girls, Glory to Russia）後，再歌唱「俄羅斯將會取勝」（Russia will win）。兩名烏克蘭女生表現一臉迷茫，未有回應就走開。

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她8月初時曾在Telegram分享一段影片，炫耀她利用受歐盟制裁的俄羅斯銀行信用卡，預訂前往奧地利維也納行程的經歷。Julia當時更諷刺形容，行動令侵略者得分（1-O to the aggressor）。

Julia的Telegram帳戶曾擁有約9萬名追蹤者，相關影片早已在歐洲廣為流傳。旅遊平台booking.com隨即取消Julia於維也納的行程，更刪除她的賬戶。Julia在Telegram上抱怨，質問外界是否很滿意她的假期被毀。

Julia的個案並非個別例子，據報雖然歐洲多國已停止向俄羅斯民眾發放簽證，但仍有大量俄羅斯人選擇首先入境芬蘭，再轉抵其他歐洲國家渡假。俄羅斯到歐洲的旅遊業務錄得爆炸性增長，而俄羅斯人透過波羅的海三國入境歐洲人數同樣出現增長。

不過現時正值俄烏戰爭，不少歐洲人對外遊俄人的態度反感。有網民在社交平台上分享在巴黎的經歷，指不少俄羅斯旅客購物時，表現出一種認為即將獲勝及高人一等的態度。

責任編輯：李俊儀