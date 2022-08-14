【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成

紫金礦業(02899)公布上半年業績。集團期內收入按年增加20.5%至1,324億元人幣，盈利按年增加90%至126.3億元人幣。不派中期息。期內銅、金等主力礦種產能大幅提升，實現礦山產銅 41 萬噸、礦產金 27 噸、礦產鋅（鉛）22 萬噸、礦產銀 184 噸， 其中銅、金分別同比增長 70.47%、22.79%。

海底撈發盈警 料上半年虧損最多近3億人幣 詳情請看【下一頁】

金礦項目建設方面，澳洲諾頓金田 Binduli 北低品位堆浸項目實現投料試車，塞爾維亞紫金礦業上部 UZ-2 採礦工 程、奧羅拉金礦地採一期工程、塔吉克澤拉夫尚塔羅金礦及貴州水銀洞金礦加壓氧化項目、山西紫金智能化採選改擴建項目、隴南金山金礦採選工程等有序建設實施。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

鋰等新能源業務方面，阿根廷 3Q 鹽湖鋰礦加快建設並實現第一階段採滷曬滷試產，計劃明年底前建成投產；西藏拉果錯鹽湖鋰礦、湖南道縣湘源鋰多金屬礦正加快實施建設開發工作。鹽湖提鋰技術攻關、長沙新能源研究基地建設加快。

香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機