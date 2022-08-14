【美食博覽】美食展人流水洩不通　特價貨中午火速沽清

▲ 美食博覽內，有不少市民搶購優惠產品。（陳靜儀攝）

一連五日的美食博覽將於明日閉幕，今日（14日）場內人流水洩不通，不少市民帶同購物車、行李箱入內消費。受惠於消費券帶動，有不少商戶亦反映生意及人流不俗。有受訪市民亦透露，在展會內花3000元購買急凍食品、零食等。

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受訪市民譚小姐一行三人首次來美食博覽，共花費3000元購買台灣食品、急凍食品如扒類、海鮮等。另一市民梁小姐連同友人亦合共花幾千元，購買杯麵、豬手等。

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售賣花膠、魚翅即熱包的展商「潮味點」，未到下午3時，攤位內不少貨品已沽清。該店負責人何小姐指，是次美食博覽的人流「瘋狂」，認為比起早前的「只想購物節」，人流多近4倍。每日中午12時開始，便迎來人流高峰期，貨品陸續售罄。她指，生意比預期多一半以上，人均消費約300至500元左右。

另一展商「樂婷媽媽」則售賣4款不同口味的即熱雞煲，受訪者亦有不少貨品已被搶購一空。該店創辦人Jessica指，這幾天展期每天的人流亦極旺，生意比去年升超過一倍。她續稱，消費券到手後，留意到市民購物都更開心、疏爽，人均消費300元左右，大多顧客亦是三五成群來逛展。除了第二階段消費券刺激市民購物意欲外，Jessica相信會展站啟用，亦吸引了不少新界居民前來美食博覽。

韓國食品專門店「白飯神偷」在美食博覽中，則主打醬油蟹。該店負責人黎先生指，人流比去年增加3成。消費券提升市民購物意欲，人均花費600元左右；估計展期內生意額可錄2至3成升幅。醬油蟹熱賣，他透露每天亦要補貨，至下午3至4時便會沽清。雖迎戰消費券檔期的美食博覽，黎先生表示，亦沒有特意配合消費券，僅如往年一樣提供８折。

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記者：葉泳珊