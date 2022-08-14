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香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀

股樓投資 19:29 2022/08/14

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恒基系企業香港小輪(00050)進軍醫學美容業務，旗下位於尖沙咀美麗華廣場的醫美中心AMOUR日前開幕。恒基地產(00012)副主席暨香港小輪主席林高演表示，集團投資約4,000萬元開設旗下首間輕醫美中心，未來有計劃再投放數倍資金，拓展醫學美容業務及醫療業務板塊。

華潤水泥上半年盈利下跌5成 毎股派中期息0.12元  詳情請看【下一頁

香港小輪形容，創立AMOUR中心為集團發展成為一個綜合性企業踏出重要一步。集團將策略性地規劃AMOUR輕醫美品牌及醫療及醫美業務在大灣區的發展藍圖，把握大灣區對優質可靠醫療服務的需求以及市場機遇，吸引大灣區市民來港消費，並計劃落戶大灣區主要消費城市發展醫療業務。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

目前，香港小輪擁有多個業務分部，包括地產發展、物業租賃，渡輪、船廠及相關業務，證券投資，以及新增的醫學美容業務。

陳茂波料今年餘下時間 本港經濟應稍有改善  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

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