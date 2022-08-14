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印度船隻運俄油至紐約 涉違反制裁引美方關注

環球政治 18:30 2022/08/14

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美國因應俄烏戰爭制裁俄羅斯及禁運俄羅斯石油，而印度被指自戰爭以來大量入口俄油。印度央行副行長透露，早前有印度船隻將俄羅斯石油加工並運往紐約，事件引起美方關注並向印度當局報高。

英國下月或舉行限電演習 避免冬天大範圍停電 【下一頁】

美國早於今年3月宣布對俄制裁措施，禁止向美國進口來自俄羅斯的能源產品，包括原油、精煉燃料、餾分油（distillates）、煤炭和天然氣。

印度儲備銀行副行長帕特拉（Michael Patra）上周六（13日）前往奧迪沙邦（Odisha），出席一場慶祝印度獨立75周年的活動。

帕特拉向台下觀眾表示，大家都應該知道購買俄羅斯石油者會被制裁，而美國財政部就向印度報告一件事。

他表示一艘印度船隻於海上與俄羅斯船隻會合接收石油，然後航行至古吉拉特邦（Gujarat）港口將俄油加工轉化為餾分油，用於製造即棄塑膠。

帕特拉透露餾分油其後重新放回船上，印度船隻在沒有目的地情況下啟航。然後這艘船來到外海才收到目的地位置，然後順應航綫出發到紐約。他形容上述運作方式奇怪，是戰爭時期的運作方式。

英國今冬或4日無電用 明年能源費恐逾4萬 【下一頁】

帕特拉沒有提及這艘船的名稱，也沒有提供額外細節。至於美國駐印度大使館也沒有發表評論。

印度是全球第三大石油進口國和消費國，自俄烏戰爭以來成為俄油主要進口國，購買俄油的數量遠多於戰爭爆發前。

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責任編輯：鄭錦玲

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