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【美國經濟】大摩指CPI未改變加息路向　美股只屬熊市反彈

宏觀解讀 18:59 2022/08/14

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【美國經濟】大摩指CPI未改變加息路向　美股只屬熊市反彈

美國7月CPI按年升8.5%，較市場預期為低，觸發投資市場對通脹見頂的利好信號。但摩根士丹利財富管理公司首席投資官Lisa Shalett認為，不應對7月的數據過於興奮，又認為美股今年上半年出現了教科書式的熊市，現時只屬熊市反彈。

Shalett認為通脹見頂的方向上大致正確，能源價格回落已經發生，緩解了許多供應鏈問題，並減輕了食品部分對通脹壓力，但要讓股票市場像自6月中旬以來那樣向好，則有點時間尚早。

她認為，按年上升8.5%的通脹，及核心CPI仍然處於接近6%，是聯儲局2%通脹目標的三倍，非可持續水平。因此，她認為聯儲局主席鮑威爾在利率接近核心CPI前，很難鬆開加息的油門，也是過往加息周期的方向。她又指這意味著鮑威爾仍可以加息1.5厘至1.75厘，預計9月聯儲局會先加息0.5厘，除非勞動市場完全崩潰，出現兩份糟糕的勞工報告數據，否則加息幅度很難降至0.25厘。

近期美股接連反彈，但Shalett指上半年標普指數首次下跌20%至24%，是教科書式的熊市，現時經歷的是典型反射性熊市反彈，在每個熊市都會出現。她直言僅憑市盈率（PE）去判斷股市是不足夠，政策運作滯後及經濟放緩對企業盈利產生的影響仍未完全浮現。

她指出，過去三次經濟衰退中，企業盈利下降了35%至60%，因此標普500指數的利潤未來12個月內下降10%到15%，也不算太糟糕。

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編輯：葉志偉

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