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【業績｜水泥股】華潤水泥半年少賺50%　中期息減半至12仙

股市 19:11 2022/08/14

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【業績｜水泥股】華潤水泥半年少賺50%、中期息減半至12港仙

華潤水泥  （01313） 公布截止6月底止半年業績，營業額161.17億元，按年跌20.1%，純利18億元，按年跌50.3%。集團派中期息0.12元，按年少50%；以周五收市價4.75元計算，股息率約8.4厘。

公司毛利按年跌47.35%，而毛利率為20.5%，按年少10.6個百分點。公司解釋，毛利及綜合毛利率減少主要由於水泥產品之生產及運輸成本增加所致。上半年水泥、熟料及混凝土的毛利率分別為22%、21.8%及13.8%，而去年同期則分別為33.2%、25.5%及22.3%。公司稅前盈利21.22億元，按年少56.38%。

集團上半年採購煤炭平均價格按年增37%至約為每噸1166元；而煤炭平均發熱量減少2.8%至每公斤5,186千卡；每噸水泥的平均電力成本增加12.3%至上半年的36.4元。

展望方面，公司將把握新發展階段，深化「區域市場領先，創新驅動發展，系統成本最低」；擴大基礎建材和功能建材業務，穩步發展結構建材業務，培育新材料業務；聚焦「促發展、抓創新、穩經營」，加快數字化、智能化轉型，加大創新研發投入，提高環保、安全與健康管理水平，推動碳達峰、碳中和；深化品牌推廣和渠道建設，鞏固市場競爭力。

重溫華潤水泥去年業績，可閱覽【下一頁】

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