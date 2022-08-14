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英國下月或舉行限電演習 避免冬天大範圍停電

環球社會熱點 18:20 2022/08/14

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受俄烏戰爭等因素影響，英國能源費用未來將進一步增加。英國政府據報正與能源行業合作制定限電措施，作為避免今年冬季大範圍停電應急計劃的一部分，當局最快或會在下月舉行限電演習。英國政府強調當地能源並不依賴俄羅斯，但不排除大批民眾或面臨數日停電。

英國今冬或4日無電用 明年能源費恐逾4萬 【下一頁】

英國《獨立報》引述兩名發電廠人士及一名政府官員消息指，政府及發電廠正準備下月舉行能源應急措施演習。有指政府已要求審查相關措施，確保在能源供應嚴重不足的最壞情況下，亦能確保國家繼續運作。

當局建議在9月或10月期間舉行演習，警告屆時或會關閉油站以緩解需求。據悉，演習規模已遠超標準冬季彈性供應計劃，反映能源危機持續惡化。政府消息指當局只是演習最壞情況，但不排除會出現最壞情況。

英國商業、能源及工業策略部發言人強調，英國擁有穩定的能源供應系統，且不如歐洲其他地區一般依賴俄羅斯。當局相信英國民眾及商戶都獲得所需電力，但未有否認英國正面臨高風險能源危機，大量民眾或會面臨停電數日的情況。

歐洲熱浪致挪威水力發電減 英電費或進一步增加  【下一頁】

能源諮詢公司Waters Wye Associates總監Nick Wye表示，現時情況是英國今年冬天將非常難捱。若出現長時間寒冷情況，料將導致客戶被要求減少或切斷供應。外界亦預料當局會要求燃氣發電站暫時減載，以減少天然氣消耗。

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責任編輯：李俊儀

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