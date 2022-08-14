▲ 【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤勁升9成創上市新高 CEO：未來10年石油需求續增

沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）公布次季業績，受惠油價、銷量和煉油利潤率上漲，期內淨利潤按年勁升90.3%至483.9 億美元（約3774.42億港元），再創2019年上市以來新高，遠勝超市場預期的462 億美元。

沙特阿美行政總裁Amin Nasser預計，儘管全球預計短期面臨經濟下行壓力，但石油需求將在未來十年繼續增長。

沙特阿美半年淨利潤輕鬆超越埃克森美孚等

沙特阿美上半年淨利潤飆升至 879 億美元，按年增86%，輕鬆超越其他上市石油巨頭，包括埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 、雪佛龍（Chevron，美﹕CVX）和 英國石油公司（美：BP）等。

由於西方國家對石油主要出口國之一的俄羅斯實施制裁，擠壓原本已處於供不應求的能源市場，石油及天然氣價格創下多年高位，帶動沙特阿美股價今年上漲了 25%以上。

沙特阿美次季股息188億美元

沙特阿拉伯政府嚴重依賴其沙特阿美的股息來為政府支出提供資金，沙特阿美次季股息為188億美元。

沙特阿美上季資本開支按年增長25%至94億美元，沙特阿美稱，會繼續投資以捕捉增長機會，推進其上下游部門的戰略整合，擴大其化學品業務，並發展低碳業務。

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編輯：李哲毅