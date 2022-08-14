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【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤勁升9成創上市新高　CEO：未來10年石油需求續增

股市 17:29 2022/08/14

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【石油巨企】沙特阿美上季淨利潤勁升9成創上市新高　CEO：未來10年石油需求續增

沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）公布次季業績，受惠油價、銷量和煉油利潤率上漲，期內淨利潤按年勁升90.3%至483.9 億美元（約3774.42億港元），再創2019年上市以來新高，遠勝超市場預期的462 億美元。

沙特阿美行政總裁Amin Nasser預計，儘管全球預計短期面臨經濟下行壓力，但石油需求將在未來十年繼續增長。

沙特阿美半年淨利潤輕鬆超越埃克森美孚等

沙特阿美上半年淨利潤飆升至 879 億美元，按年增86%，輕鬆超越其他上市石油巨頭，包括埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 、雪佛龍（Chevron，美﹕CVX）和 英國石油公司（美：BP）等。

由於西方國家對石油主要出口國之一的俄羅斯實施制裁，擠壓原本已處於供不應求的能源市場，石油及天然氣價格創下多年高位，帶動沙特阿美股價今年上漲了 25%以上。

沙特阿美次季股息188億美元

沙特阿拉伯政府嚴重依賴其沙特阿美的股息來為政府支出提供資金，沙特阿美次季股息為188億美元。

沙特阿美上季資本開支按年增長25%至94億美元，沙特阿美稱，會繼續投資以捕捉增長機會，推進其上下游部門的戰略整合，擴大其化學品業務，並發展低碳業務。

相關文章：

【OPEC】油組再降全球石油需求增長預測　料今年供應過剩

【美股業績】英國石油第二季淨利潤按年升2倍　盤前升逾3%

【美股業績】埃克森美孚多賺近3倍至178.5億美元　進一步提升煉油能力應付需求

編輯：李哲毅

美股 港股 制裁 石油 天然氣 沙特阿拉伯 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 雪佛龍（Chevron，美：CVX） 英國石油（美：BP）

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