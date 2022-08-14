【零售消費】奢侈品銷售仍看俏　LVMH上半年收入升2成

▲ 全球面對經濟不明朗及通脹，不少零售商已下調銷售預期，但多間奢侈品公司銷售表現仍看俏。(法新社圖片)

全球面對經濟不明朗及通脹，不少零售商已下調銷售預期，但在奢侈品領域並未見放緩現像，多間奢侈品公司的銷售表現仍看俏，表示銷售主要來自超級富豪階層，包括：Dior母企LVMH、品牌Versace等，因強勁銷售而上調盈利預期。

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不過，其他零售商如Walmart、Best Buy、Gap及其他公司已降低預期，主要是低收入消費者受到通脹影響。專家表示，奢侈品類別的強勁勢頭與過去經濟放緩程度一致，富裕階層往往是最後受到影響，因為其巨額財富提供相當緩衝空間。持續的奢侈消費亦通常表示社會地位象徵。奢侈品市場研究公司Luxury Institute創辦人兼行政總裁Milton Pedraza認為，奢侈品消費作為權力象徵的行為，至今在超級富豪階層仍然非常重要。

擁有多個奢侈牌子如Dior、Fendi、Givenchy的LVMH，其與去年同期相比，2022 年上半年有機收入增長21%至367億歐元（約2952億港元）。至於另一大企 Capri Holdings，單是Versace牌子的季度收入，扣除貨幣變動後達2.75億美元（約22億港元），比較去年同期增長近30%。 Capri Holdings表示旗下多個奢侈牌子的同期整體總收入增長15%至13.6億美元（約107億港元）。Capri Holdings行政總裁John Idol表示，公司對長期目標仍感樂觀，對奢侈品行業的韌性有信心。

研究富裕消費者的Agility Research & Strategy董事總經理Amrita Banta表示，富裕層因旅遊限制而增加了消費力，而多數奢侈品公司依賴約20%的超級富裕層客戶作為主力銷售來源，反之80%的「接近富裕」客戶一般僅佔總銷售的30%左右，故奢侈品公司在經濟不明朗下的放緩較慢。

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責任編輯:王浩賢