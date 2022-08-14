  • 31°C
香港時間 : 2022814日 (日) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售消費】奢侈品銷售仍看俏　LVMH上半年收入升2成

商業 17:33 2022/08/14

分享：

分享：

全球面對經濟不明朗及通脹，不少零售商已下調銷售預期，但多間奢侈品公司銷售表現仍看俏。(法新社圖片)

全球面對經濟不明朗及通脹，不少零售商已下調銷售預期，但在奢侈品領域並未見放緩現像，多間奢侈品公司的銷售表現仍看俏，表示銷售主要來自超級富豪階層，包括：Dior母企LVMH、品牌Versace等，因強勁銷售而上調盈利預期。

【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱

不過，其他零售商如Walmart、Best Buy、Gap及其他公司已降低預期，主要是低收入消費者受到通脹影響。專家表示，奢侈品類別的強勁勢頭與過去經濟放緩程度一致，富裕階層往往是最後受到影響，因為其巨額財富提供相當緩衝空間。持續的奢侈消費亦通常表示社會地位象徵。奢侈品市場研究公司Luxury Institute創辦人兼行政總裁Milton Pedraza認為，奢侈品消費作為權力象徵的行為，至今在超級富豪階層仍然非常重要。

擁有多個奢侈牌子如Dior、Fendi、Givenchy的LVMH，其與去年同期相比，2022 年上半年有機收入增長21%至367億歐元（約2952億港元）。至於另一大企 Capri Holdings，單是Versace牌子的季度收入，扣除貨幣變動後達2.75億美元（約22億港元），比較去年同期增長近30%。 Capri Holdings表示旗下多個奢侈牌子的同期整體總收入增長15%至13.6億美元（約107億港元）。Capri Holdings行政總裁John Idol表示，公司對長期目標仍感樂觀，對奢侈品行業的韌性有信心。

研究富裕消費者的Agility Research & Strategy董事總經理Amrita Banta表示，富裕層因旅遊限制而增加了消費力，而多數奢侈品公司依賴約20%的超級富裕層客戶作為主力銷售來源，反之80%的「接近富裕」客戶一般僅佔總銷售的30%左右，故奢侈品公司在經濟不明朗下的放緩較慢。

【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
2022/08/12
【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
2022/08/12
【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱
2022/08/12
【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱
【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點
今日
【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點

你可能感興趣

【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
15:52 2022/08/12
【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
18:22 2022/08/12
【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱
18:31 2022/08/12
【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱
CAPRI Dior 經濟 零售 通脹

上一篇文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
【香港國際旅遊展】2022香港國際旅遊展延期　改為8月18-21日舉行
【香港國際旅遊展】2022香港國際旅遊展延期　改為8月18-21日舉行
【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點
【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點
【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）
【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）
【通脹壓力】英國人重用現金　精打細算抗通脹
【通脹壓力】英國人重用現金　精打細算抗通脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款