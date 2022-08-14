【TESLA】訂單積壓至明年 TESLA 多地停售Model 3 LR版

外電報道，由於訂單已積壓至明年，導致交貨時間延長，電動車品牌TESLA (美：TSLA)已暫停接受美國及加拿大客戶對Model 3 LR版的訂單。台灣市場亦傳因供不應求，在日前下架有關車型，明年才再次發售。至於本港，Tesla本港官網顯示，Model 3 LR版仍然發售中，售價約為41.1萬元。

華潤水泥上半年盈利下跌5成 毎股派中期息0.12元 詳情請看【下一頁】

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

早於5月，TESLA創辦人馬斯克已預警，因訂單積壓導致交付時間過長，公司有意停止接受部分車輛的訂單。及後他社交平台再提及，Model 3 LR版的等候名單太長，公司將於增產後才重新接受訂單。市場估計，TESLA未來再次出售Model 3 LR版時，會上調該車型的售價。

陳茂波料今年餘下時間 本港經濟應稍有改善 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機