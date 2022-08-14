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【TESLA】訂單積壓至明年 TESLA 多地停售Model 3 LR版

環球政經 18:01 2022/08/14

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外電報道，由於訂單已積壓至明年，導致交貨時間延長，電動車品牌TESLA (美：TSLA)已暫停接受美國及加拿大客戶對Model 3 LR版的訂單。台灣市場亦傳因供不應求，在日前下架有關車型，明年才再次發售。至於本港，Tesla本港官網顯示，Model 3 LR版仍然發售中，售價約為41.1萬元。

華潤水泥上半年盈利下跌5成 毎股派中期息0.12元  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

早於5月，TESLA創辦人馬斯克已預警，因訂單積壓導致交付時間過長，公司有意停止接受部分車輛的訂單。及後他社交平台再提及，Model 3 LR版的等候名單太長，公司將於增產後才重新接受訂單。市場估計，TESLA未來再次出售Model 3 LR版時，會上調該車型的售價。

陳茂波料今年餘下時間 本港經濟應稍有改善  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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