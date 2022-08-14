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【財爺網誌】有商戶禁追租令屆滿即收律師信　陳茂波呼籲業主體恤

宏觀解讀 17:03 2022/08/14

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【財爺網誌】有商戶禁追租令屆滿即收律師信　陳茂波呼籲業主體恤

3個月暫緩追租期在7月底完結，財政司司長陳茂波在網誌指出，暫緩追租措施在過去數月促成部分商戶成功與業主達成重構租約或調整租金協議，不過也有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。陳茂波提到，希望業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。

陳茂波表示，考慮到暫緩追租保護期結束，為緩和商戶因經營層面尚未完全恢復而仍面對周轉壓力，已請金管局和按證公司，加強與銀行和中小企商戶及行業組織的溝通，盡可能為面對短暫周轉困難的商戶提供協助，例如加快「百分百擔保特惠貸款」計劃的申請審核時間，或協助有需要的企業進行債務重組等。

陳茂波：調整檢疫規定對經濟有正面作用

政府上周開始實施「紅、黃碼」和調整檢疫規定至「3+4」，陳茂波表示，此舉受到各界歡迎，料可減低回港人士或訪港旅客的不便，對經濟有正面作用。

政府日前下調經濟預測，陳茂波稱，次季國際地緣政治局勢及環球通脹加劇、經濟疲弱，嚴重拖累本港出口表現，消費券雖令私人消費開支成為了支撐經濟的主要力量，但仍不足以完全抵銷出口疲弱的影響。

陳茂波稱，考慮到上半年經濟已按年收縮了2.6%，意味今年餘下時間經濟應該會稍有改善，不過，實際情況還得看外圍變化和本地疫情的情況。

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編輯：李哲毅

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地緣政治 政治 經濟 電子消費券 香港金融管理局 陳茂波 通脹 財政司

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