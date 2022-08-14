歐洲或面臨500年來最嚴重旱災 多國河流水位急降

歐洲在極端天氣影響下錄得破紀錄高溫，歐洲多個地區近兩個月以來都沒有錄得明顯降雨量。多國的河流水位均急降，有科學家警告歐洲或面臨過去500年來最嚴重旱災。

【歐洲熱浪】萊茵河水位降至2007年來最低 德船運陷困境 【下一頁】

歐盟委員會聯合研究中心資深研究員托雷蒂（Andrea Toreti）表示，中心認為今年旱災仍在持續，暫時未作全面分析。托雷蒂指2018年旱災已經是過去500年最嚴重，但他認為今年會更嚴重。

西歐、中歐和南歐近兩個月沒有錄得明顯降雨，他表示未來三個月發生旱災的條件風險很高。如果各國沒有有效措施，北歐及南歐的旱災強度和頻率會上升。

萊茵河重要樽頸位考布（Kaub）水位上周五（12日）降至40厘米以下，遠低於滿載船隻航行所需的1.5米。德國政府預計，萊茵河（Rhine River）水位料將繼續下降起碼至本周初，有可能低見30厘米。

大量駁船負責為發電廠運送煤炭，但目前為減低食水量要將載貨量下調至25%，運輸成本高多達5倍。

萊茵河駁船交通全面停滯將嚴重打擊德國乃至整個歐洲地區經濟，專家估計2018年萊茵河停擺6個月的成本為50億歐元，而河流水位下降料使德國今年國内生産總值（GDP）增長損失約0.2個百分點。

英國發極端高溫警告 周末或超35度 【下一頁】

法國河流雖然並非主要貨運河道，但有助為法國生産7成電力的核電站降溫。能源價格持續飆升，但法國電力公司（EDF）因旱災問題被迫減產。

意大利最長的河流波河（River Po）也出現乾涸，水位低於正常水平2米，而流量也降至正常水平的1成。由於當地自去年11月以來一直沒有持續降雨，粟米和大米的生産也受重創。

波河河谷佔意大利農業約3成至4成產量，業界警告由於稻田乾涸等因素影響，他們或會損失多達6成的水稻。

多瑙河（Danube River）的貨運也受到嚴重干擾，多艘主要運作發電機燃料的駁船滯留無法前進，塞爾維亞、羅馬尼亞和保加利亞當局要開始疏通河道。

挪威國内9成發電量也依賴水力發電，也表示由於水庫水位異常低，可能最終要限制電力出口。

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責任編輯：鄭錦玲