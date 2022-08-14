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澳洲坎培拉機場槍擊案 槍手開5槍被捕無人傷

環球社會熱點 17:25 2022/08/14

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澳洲警方周日（14日）確認，首都坎培拉機場發生槍擊案，槍手於機場内開5槍後遭制服。澳洲警方發表聲明指事件中無人受傷，並已拘捕一名男子。坎培拉機場一度需疏散乘客，警方指場面受控，多班航班據報因事件延誤需要取消。

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坎培拉警方表示，涉事男子當地周日下午1點半進入機場客運大樓，坐在離境大堂玻璃窗附近，5分鐘後取出槍支開了大約5槍。事發時不少旅客慌忙走避，也有人選擇躲在座椅後。

警方指從現場痕跡來看，男子是向客運大樓的玻璃開槍，並未瞄準任何顧客或機場職員，並透露離境大堂玻璃窗上有3個彈孔。

警方已經拘捕男子並繳獲一支槍，相信他是單獨行動，不會繼續威脅社區安全。警方發表聲明指暫時未知男子動機。作為預防措施，當局已疏散機場客運大樓。警方強調機場情況受控，但呼籲民眾暫時不要前往現場。

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事件導致最少5班航班緊急取消起飛，受影響乘客一度滯留停機坪。坎培拉機場表示，事件導致部分航班取消或延誤，建議旅客出發前往機場前，與航空公司確認航班情況。

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責任編輯：李俊儀

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