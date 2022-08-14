華潤水泥上半年盈利下跌5成 毎股派中期息0.12元

華潤水泥(01313)公布上半年業績，期內收入按年下跌20%至161.1億元，盈利按年下跌50%至18億元。集團同期宣布派發毎股中期息0.12元，較去年同期減少50%。

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期內，潤泥的水泥、熟料及混凝土生產線的利用率分別為 69.9% 、87.1%及 28.8% ，去年同期則分別為97.2%、108.2%及 39.1%。同期水泥、熟料及混凝土對外銷量分別減少 1,100萬噸、增加 8.9萬噸及減少 160萬立方米，較去年同期分別減少 26.3%、增加 4.6%及減少 23.4%。水泥、熟料及混凝土的平均售價分別為每噸 406.2 元、每噸 386.9 元及每立方米 532.1 元，較去年同期分別增加 5.4%、28.9%及 5.4%。

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新業務發展方面，潤泥今年以來繼續積極獲取優質骨料礦山資源，加快骨料項目建設及投產。在裝置式建築，集團截至上半年共擁有 7 個混凝土預製構件項目，全部建成後，混凝土預製構件 設計年產能預計將達約 160 萬立方米。至於功能建材，集團正於廣西來賓建設兩條規劃能合共為 300 萬平方米的無機人造石生產線。以上項目均計劃於2022年下半年投產。

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