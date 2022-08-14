  • 31°C
香港時間 : 2022814日 (日) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遇襲《撒旦的詩篇》作者已能說話 行刺疑犯否認謀殺

環球社會熱點 15:14 2022/08/14

分享：

分享：

印度裔英國作家拉什迪上周於美國紐約遇襲，拉什迪發言人一度形容情況不太樂觀。但拉什迪目前已經無需使用呼吸機，並開始能說話。行刺拉什迪的疑犯已被捕，他上周六（13日）在法庭否認謀殺等指控，法庭拒絕男子保釋申請。

伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀 【下一頁】

拉什迪（Salman Rushdie）目前仍重傷留院。巴基斯坦裔英國作家Aatish Taseer上周六晚於社交平台Twitter上表示，拉什迪已無需使用呼吸機，並能說話及開玩笑。拉什迪發言人Andrew Wylie證實上述消息，但未提供更多詳情。

現年75歲的拉什迪上周五（12日）在紐約州北部演講期間被人用刀襲擊，Andrew Wylie當日指拉什迪的肝臟受損，一隻手臂及一隻眼的神經被切斷，可能會失去受傷的那隻眼睛。

警方其後確認男子身份，為24歲男子馬塔爾（Hadi Matar）。馬塔爾上周六提堂，他否認謀殺未遂及襲擊的指控，法庭拒絕其保釋申請。

阿富汗禁種罌粟 塔利班最高領袖下令 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）稱讚拉什迪，指對方拒絕被恐嚇或沉默，代表了真理和勇氣等普世價值觀。拜登表示，對他遇刺感到震驚及難過，重申對美國價值的承諾，並聲援拉什迪等支持言論自由的人。

拉什迪的作品《撒旦的詩篇》 （The Satanic Verses》於1989年被伊朗列為禁書，他亦被伊朗當局懸紅追殺。許多穆斯林認為該書褻瀆神明，並侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
今日
特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀
2022/08/13
伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀
OnlyFans網紅殺男友稱自衛獲釋 毆打男友片曝光被捕（有片）
2022/08/12
OnlyFans網紅殺男友稱自衛獲釋 毆打男友片曝光被捕（有片）
美漢持槍企圖闖FBI大樓遭擊斃 去年國會暴亂曾在場
2022/08/12
美漢持槍企圖闖FBI大樓遭擊斃 去年國會暴亂曾在場
加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
2022/08/11
加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水

你可能感興趣

特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
今日 15:02
特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀
17:02 2022/08/13
伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀
OnlyFans網紅殺男友稱自衛獲釋 毆打男友片曝光被捕（有片）
16:45 2022/08/12
OnlyFans網紅殺男友稱自衛獲釋 毆打男友片曝光被捕（有片）
罪案 網絡熱話 伊斯蘭教 拜登 印度 英國 美國

下一篇文章

特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國超市超值牌被指令窮人尷尬 英媒測評盛讚平靚正
英國超市超值牌被指令窮人尷尬 英媒測評盛讚平靚正
伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀
伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀
【烏克蘭戰爭】烏警告俄軍向核電站開火 將成襲擊目標（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏警告俄軍向核電站開火 將成襲擊目標（不斷更新）
美FBI調查特朗普涉違反《間諜法》寓所搜獲最高機密文件
美FBI調查特朗普涉違反《間諜法》寓所搜獲最高機密文件
新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間15:00）
【猴痘症】世衛重新命名病毒分支 免污名化猴子
【猴痘症】世衛重新命名病毒分支 免污名化猴子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款