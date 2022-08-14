遇襲《撒旦的詩篇》作者已能說話 行刺疑犯否認謀殺

印度裔英國作家拉什迪上周於美國紐約遇襲，拉什迪發言人一度形容情況不太樂觀。但拉什迪目前已經無需使用呼吸機，並開始能說話。行刺拉什迪的疑犯已被捕，他上周六（13日）在法庭否認謀殺等指控，法庭拒絕男子保釋申請。

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拉什迪（Salman Rushdie）目前仍重傷留院。巴基斯坦裔英國作家Aatish Taseer上周六晚於社交平台Twitter上表示，拉什迪已無需使用呼吸機，並能說話及開玩笑。拉什迪發言人Andrew Wylie證實上述消息，但未提供更多詳情。

現年75歲的拉什迪上周五（12日）在紐約州北部演講期間被人用刀襲擊，Andrew Wylie當日指 拉什迪的肝臟受損，一隻手臂及一隻眼的神經被切斷， 可能會失去受傷的那隻眼睛。

警方其後確認男子身份，為24歲男子馬塔爾（Hadi Matar）。馬塔爾上周六提堂，他否認謀殺未遂及襲擊的指控，法庭拒絕其保釋申請。

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美國總統拜登（Joe Biden）稱讚拉什迪，指對方拒絕被恐嚇或沉默，代表了真理和勇氣等普世價值觀。拜登表示，對他遇刺感到震驚及難過，重申對美國價值的承諾，並聲援拉什迪等支持言論自由的人。

拉什迪的作品《撒旦的詩篇》 （The Satanic Verses》於1989年被伊朗列為禁書，他亦被伊朗當局懸紅追殺。許多穆斯林認為該書褻瀆神明，並侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德。

責任編輯：李俊儀