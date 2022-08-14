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特朗普律師6月曾簽聲明 稱機密文件已交還政府

環球政治 15:02 2022/08/14

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美國佛羅里達州法院早前批准公開聯邦調查局（FBI）搜查前總統特朗普海湖莊園寓所的搜查令，顯示FBI正調查特朗普有否違反《間諜法》。美媒指特朗普律師6月曾簽署聲明，聲稱所有機密文件已交還政府。

美FBI調查特朗普涉違反《間諜法》寓所搜獲最高機密文件 【下一頁】

上周五（12日）公布的搜查令指，探員在特朗普（Donald Trump）寓所取走20箱物品。其中有11組機密文件，包括1組標記為「最高機密/敏感隔離信息」（TS/SCI）的文件、4組「最高機密」（TS）文件、3份秘密（secret）文件及3份機密（confidential）資料。

其中標記為標記為「最高機密/敏感隔離信息」（TS/SCI）的文件，只能在特定政府機構查閲，公開的話或會嚴重損害美國國家安全。

《紐約時報》報道，美國司法部國家安全部門的反間諜最高官員Jay I. Bratt，6月3日曾到訪海湖莊園（Mar-a-Lago）與兩名特朗普的律師會面，商討如何處理機密信息。

據悉，特朗普的律師其後簽署聲明，聲稱特朗普儲存在海湖莊園内的所有機密資料都已經全數交還政府。

美司法部尋求公開特朗普寓所搜查令 FBI搜核武文件 【下一頁】

《紐約時報》指特朗普律師的聲明表明，特朗普及其團隊或沒有完全披露機密文件的信息，或成為FBI以特朗普涉嫌違反《間諜法》（Espionage Act）為依據要求搜查海湖莊園。

《間諜法》規定，保存或傳輸有潛在危險的國家安全信息屬非法行為，也禁止刪除機密文件，違令最高可被判處5年監禁。

特朗普發言人布多維奇（Taylor Budowich）發表聲明，批評FBI搜查特朗普寓所是史無前例且不必要的一次突襲，也是民主黨製造的另一次政治迫害。

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責任編輯：鄭錦玲

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