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【零售消費】日人對第2部雪櫃需求增　更重視不同功能賣點

商業 14:34 2022/08/14

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日本人對第2部雪櫃需求增加，銷售表現上升。（IRIS OHYAMA圖片）

疫情影響民眾生活方式改變，調查指越來越多日本家庭除了購買大型雪櫃外，還購買第2個雪櫃。雙收入家庭增加和網購食品，亦帶動第2個雪櫃的需求，商戶都推出多樣化產品以滿足需求，例如超薄款式、可以從室溫切換到冷凍狀態等。

【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱

疫情下民眾減少外出，習慣食用冷凍食品更需要使用雪櫃。家電製造商海爾的日本子公司今年7月進行一項調查顯示，反映有約90%撫養孩子的家庭，需要比現在更多的冷凍空間。此外，76.8%受訪者認為雪櫃儲存空間已滿，比疫前的調查增加8.7％。

IRIS OHYAMA在2019年加入雪櫃市場，21年的出貨量比上一年增加約10倍。該企負責人指生活環境及市況變化配合所致，寬35.6厘米的超薄款式最為熱銷。三菱電機具急速冷凍的靜音款式亦見兩位數增長。日立的高級機型更內置重量計及手機App連接可隨時檢查食物存量。顧問機構Resona Research首席研究員荒木秀之指出，隨第2部雪櫃普及，製造商的產品差異化程度越來越高。認為疫情退卻後，仍會維持一定程度需求。

【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）

責任編輯：王浩賢

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