【ESG策略】Lenovo特設新部門及招聘專家　激發內部創新

▲ 聯想（Lenovo）香港及澳門區總經理何一凡分享，該集團早於15年前開始，由上而下推動ESG，也從各部門召集相關人才特設團隊，並由董事及高管帶領變革。（受訪者提供圖片）

疫情爆發以來，環境、社會和公司治理（ESG）原則變得更為重要，公眾對企業ESG表現的關注日益增加。惟在疫情之下，該如何高效調動資源及人手持續推ESG發展，也是企業正面對的難題。

PC品牌大廠聯想（Lenovo）香港及澳門區總經理何一凡分享，該集團早於15年前開始，由上而下推動ESG，也從各部門召集相關人才特設團隊，並由董事及高管帶領變革。她指：

我們的命題是如何推己及人，由工作團隊、產品質量控制及設計、社會公益等領域均有相應策略推動。

她認為，透過定期集結內部員工意見，鼓勵及激發員工提出想法，是在疫情下，令集團依然能行之有效地推動ESG的一大重要策略。例如透過年度「Lenovo Listens」調查、AP ESG體驗週」等，了解員工對公司在創造公平、包容的工作環境方面表現的反饋，以及加深員工對ESG、Lenovo在該領域的戰略和承諾，讓員工認識可如何幫助公司實現ESG目標。她舉例指：

早年推出的「海王星（Neptune）液冷系統」，正正是由內部團隊提出的創新意念。

她解釋，數據中心需要依靠空氣冷卻技術來維持正常的工作溫度，惟背後能源消耗量極高，於是有員工提出採用該冷卻技術。據悉，該冷卻技術對比過往的空氣冷卻技術，減少高達5成能源消耗；並可提高處理器效能達24%，每個機架每年更可節省達2,100美元（約1.6萬港元）電費。

藉自身經歷檢視方針 助女性職業發展

她又指，在針對員工層面方面，集團尤其重視勞工條例與人權保障，以及多元包容等。Lenovo的企業戰略、實踐、指導方針，以及要求供應商，必須保障對人權的承諾。而同樣作為女性高管，她坦言亦會透過自身經歷，檢視其多元化與包容性（D&I）方針，盼更有效協助女性職業發展，計劃到2025/26財年將全球女性高管比例提高到27%。

為推動更有意義的變革，該集團更於2020年將包容殘障人士納入企業領導議程，簽署Valuable 500包容性倡議，新增了兩個員工資源小組：北美的建設更好的聯想計劃（ABLE）和歐非中東（EMEA）大區殘疾人士保障計劃 （PwD），幫助確保產品和解決方案具包容性和無障礙性。另一個PwD團隊亦正在亞太地區落地。

【可持續時尚】UNIQLO由設計生產入手 新技術助節省用水

【ESG策略】本地家具品牌TREE 靠3招解採購、供應鏈危機

聘專家改善產品規劃 融入D&I

在產品質量控制及設計方面，則透過於內部特設新部門，例如在2020年成立的產品多元化辦公室（PDO），就讓部門將D&I融入產品設計和開發流程，並在該辦公室採用「設計多元化」流程，聘用用戶體驗和設計專家，確保在產品規劃和運行階段滿足多元化要求。

在企業治理方面，她留意到，大眾近年愈來愈關注企業數據私隱安全，以及合規管理。因此該集團多年來開展嚴格合規管理，並將誠信、反腐敗、數據私隱安全等理念融入到公司企業文化、科技創新與業務發展之中。她強調，規範、透明且高效的公司治理結構正是聯想多年來保持可持續增長的關鍵。

企業宜先制定框架 由專責業務入手改變

雖然ESG原則在市場上變得更為重要，可是她亦留意到：

許多企業惟對於ESG未有清楚想法，並且是在初步認識、了解的階段。

因此，與其他企業高管交流時，亦會分享心得與策略。而最重要的入門貼士，就是先制定框架，由其專責的業務之中，探索公眾需求及設立方案。以該集團為例，除了在過去多年定立相應策略，ESG團隊更會每年訂立清晰的關鍵績效指標（KPI）。

此外，目前香港市場發展有關環境、環保等項目時，消費者傾向從「性價比」方面作優先考慮。她認為，這現象同時也為企業發展ESG時帶來挑戰，因此建議可以從公民意識培養方面入手，如夥拍NGO，推動工作坊等推展社區教育。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：