  • 31°C
香港時間 : 2022814日 (日) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG策略】Lenovo特設新部門及招聘專家　激發內部創新

18:00 2022/08/14

分享：

分享：

聯想（Lenovo）香港及澳門區總經理何一凡分享，該集團早於15年前開始，由上而下推動ESG，也從各部門召集相關人才特設團隊，並由董事及高管帶領變革。（受訪者提供圖片）

疫情爆發以來，環境、社會和公司治理（ESG）原則變得更為重要，公眾對企業ESG表現的關注日益增加。惟在疫情之下，該如何高效調動資源及人手持續推ESG發展，也是企業正面對的難題。

PC品牌大廠聯想（Lenovo）香港及澳門區總經理何一凡分享，該集團早於15年前開始，由上而下推動ESG，也從各部門召集相關人才特設團隊，並由董事及高管帶領變革。她指：

我們的命題是如何推己及人，由工作團隊、產品質量控制及設計、社會公益等領域均有相應策略推動。

她認為，透過定期集結內部員工意見，鼓勵及激發員工提出想法，是在疫情下，令集團依然能行之有效地推動ESG的一大重要策略。例如透過年度「Lenovo Listens」調查、AP ESG體驗週」等，了解員工對公司在創造公平、包容的工作環境方面表現的反饋，以及加深員工對ESG、Lenovo在該領域的戰略和承諾，讓員工認識可如何幫助公司實現ESG目標。她舉例指：

早年推出的「海王星（Neptune）液冷系統」，正正是由內部團隊提出的創新意念。

她解釋，數據中心需要依靠空氣冷卻技術來維持正常的工作溫度，惟背後能源消耗量極高，於是有員工提出採用該冷卻技術。據悉，該冷卻技術對比過往的空氣冷卻技術，減少高達5成能源消耗；並可提高處理器效能達24%，每個機架每年更可節省達2,100美元（約1.6萬港元）電費。

藉自身經歷檢視方針　助女性職業發展

她又指，在針對員工層面方面，集團尤其重視勞工條例與人權保障，以及多元包容等。Lenovo的企業戰略、實踐、指導方針，以及要求供應商，必須保障對人權的承諾。而同樣作為女性高管，她坦言亦會透過自身經歷，檢視其多元化與包容性（D&I）方針，盼更有效協助女性職業發展，計劃到2025/26財年將全球女性高管比例提高到27%。

為推動更有意義的變革，該集團更於2020年將包容殘障人士納入企業領導議程，簽署Valuable 500包容性倡議，新增了兩個員工資源小組：北美的建設更好的聯想計劃（ABLE）和歐非中東（EMEA）大區殘疾人士保障計劃 （PwD），幫助確保產品和解決方案具包容性和無障礙性。另一個PwD團隊亦正在亞太地區落地。

【可持續時尚】UNIQLO由設計生產入手　新技術助節省用水

【ESG策略】本地家具品牌TREE　靠3招解採購、供應鏈危機

聘專家改善產品規劃　融入D&I

在產品質量控制及設計方面，則透過於內部特設新部門，例如在2020年成立的產品多元化辦公室（PDO），就讓部門將D&I融入產品設計和開發流程，並在該辦公室採用「設計多元化」流程，聘用用戶體驗和設計專家，確保在產品規劃和運行階段滿足多元化要求。

在企業治理方面，她留意到，大眾近年愈來愈關注企業數據私隱安全，以及合規管理。因此該集團多年來開展嚴格合規管理，並將誠信、反腐敗、數據私隱安全等理念融入到公司企業文化、科技創新與業務發展之中。她強調，規範、透明且高效的公司治理結構正是聯想多年來保持可持續增長的關鍵。

企業宜先制定框架　由專責業務入手改變

雖然ESG原則在市場上變得更為重要，可是她亦留意到：

許多企業惟對於ESG未有清楚想法，並且是在初步認識、了解的階段。

因此，與其他企業高管交流時，亦會分享心得與策略。而最重要的入門貼士，就是先制定框架，由其專責的業務之中，探索公眾需求及設立方案。以該集團為例，除了在過去多年定立相應策略，ESG團隊更會每年訂立清晰的關鍵績效指標（KPI）。 

此外，目前香港市場發展有關環境、環保等項目時，消費者傾向從「性價比」方面作優先考慮。她認為，這現象同時也為企業發展ESG時帶來挑戰，因此建議可以從公民意識培養方面入手，如夥拍NGO，推動工作坊等推展社區教育。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
2022/08/12
【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
【Emoji創作】微軟開放逾1,500款3D Emoji原始碼　予創作者重新設計
2022/08/11
【Emoji創作】微軟開放逾1,500款3D Emoji原始碼　予創作者重新設計
【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣
2022/08/11
【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣
【摺機大戰】小米新摺機要價過萬　Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）
2022/08/12
【摺機大戰】小米新摺機要價過萬　Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）

你可能感興趣

【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
19:00 2022/08/12
【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務
【Emoji創作】微軟開放逾1,500款3D Emoji原始碼　予創作者重新設計
18:30 2022/08/11
【Emoji創作】微軟開放逾1,500款3D Emoji原始碼　予創作者重新設計
【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣
16:03 2022/08/11
【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣
ESG 可持續發展 企業文化 人權 網絡保安 市場拓展 殘疾 Lenovo 處理器 品牌

下一篇文章

【古代氧源】科學家發現地殼深處氧源　曾為古代微生物提供氧氣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【紐元定存】紐元定存息最高11.88厘 中銀料下周新西蘭加息半厘
【紐元定存】紐元定存息最高11.88厘 中銀料下周新西蘭加息半厘
【港元定存】港元定存最高息6厘 撼贏銀債4厘包底息
【港元定存】港元定存最高息6厘 撼贏銀債4厘包底息
【港元定存】港元定存高息王6厘 多少定存計劃跑贏銀債4厘保底息？
【港元定存】港元定存高息王6厘 多少定存計劃跑贏銀債4厘保底息？
【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.58厘 滙豐中銀下半年首度減息
【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.58厘 滙豐中銀下半年首度減息
【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息
【港元定存】港元定存高息王6厘 速賺5700元利息
【銀債攻略】銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報
【銀債攻略】銀債8.23開售 專家教4招賺盡高息回報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款