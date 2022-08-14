陳茂波料今年餘下時間 本港經濟應稍有改善

財政司司長陳茂波發表網誌，表示隨著「實證為本、精準防疫」策略全面落實，政府上周開始實施「紅、黃碼」和調整檢疫規定至「3+4」，在有效防控疫情風險的同時，希望能便利回港人士和旅客，讓涉外的經濟活動重拾動力。消費券在這段期間發放，相信能發揮一定的提振作用，然而我們也正面對著外圍整體經濟轉弱及加息陰霾對本港經濟帶來的壓力。

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他指出，港府調低了今年全年的經濟增長預測，最新估算為-0.5%至0.5%，低於五月時估算的1%至2%增長。這數字實在難言理想，但考慮到上半年經濟已按年收縮了2.6%，這估算意味今年餘下時間經濟應該會稍有改善。當然，實際情況還得看外圍變化和本地疫情的情況。

陳茂波又提及，獲立法會通過的暫緩追租條例為期三個月的「保護期」剛於上月底完結。不少零售、飲食及服務行業組織也表示，措施幫助他們避免即時倒閉，保住了員工的就業，在危急之時提供了及時幫助。過去曾有人擔心，暫緩追租措施有可能會影響大量小業主，令他們無法如期向銀行償還按揭貸款，但這情況並沒有出現。為個別有經濟需要的個人業主提供的零息貸款計劃，最終也只收到三宗申請。暫緩追租措施在過去數月促成部分商戶成功與業主達成重構租約或調整租金協議，讓他們得以繼續經營，並努力把握消費券帶來的消費需求。不過，也有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。

他強調，暫緩追租的舉措是在經濟環境最危急之時所採取的「特事特辦」破格措施。當經濟已走出「極端狀況」，但仍面對下行壓力，我們須相應調節支援措施。

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