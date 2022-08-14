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普拉達傳尋求 意大利米蘭第二上市

股樓投資 13:38 2022/08/14

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外電報道，奢侈品股普拉達(01913)有意在意大利米蘭進行第二上市，以增加投資者基礎的多元性。消息指，該奢侈品牌和高盛進行洽商，有意於明年在當地正式掛牌，集資額最少10億美元。然而報道指集團對最終上市時間和規模仍未有最終決定。

【長和系】長和旗下和記港口 獲埃及兩碼頭特許經營權  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

消息指，和丈夫共同持有普拉達約8成股權的行政總裁Miuccia Prada，不會在任何交易中減持股份。

普拉達今年4月曾表示，未來有意在意大利米蘭證券交易所雙重上市。集團剛公布，中期多賺近倍至1.9億歐元，當中受疫情封控影響的內地市場跌幅，成功獲其他亞太區市場抵銷。

【小米 1810】雷軍：小米造車進展順利 冀2024年進入行業第一陣營 首款人型仿生機械人正式登場  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

普拉達（01913） 港股

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