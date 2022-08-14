普拉達傳尋求 意大利米蘭第二上市

外電報道，奢侈品股普拉達(01913)有意在意大利米蘭進行第二上市，以增加投資者基礎的多元性。消息指，該奢侈品牌和高盛進行洽商，有意於明年在當地正式掛牌，集資額最少10億美元。然而報道指集團對最終上市時間和規模仍未有最終決定。

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消息指，和丈夫共同持有普拉達約8成股權的行政總裁Miuccia Prada，不會在任何交易中減持股份。

普拉達今年4月曾表示，未來有意在意大利米蘭證券交易所雙重上市。集團剛公布，中期多賺近倍至1.9億歐元，當中受疫情封控影響的內地市場跌幅，成功獲其他亞太區市場抵銷。

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