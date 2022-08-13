伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀

印度裔英國作家拉什迪周五（12日）早上在美國紐約州西部準備演說期間遇襲。拉什迪發言人形容情況不太樂觀，拉什迪其中一隻眼可能失明，肝臟受損，正使用呼吸機維生。

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綜合外媒報道，75歲的拉什迪（Salman Rushdie）周五早上在紐約州西部的Chautauqua Institution準備發表演講時，一名戴黑色口罩的男子突然衝上講台用刀襲擊他，在場人士及警察立即制服該名男子，並為拉什迪進行急救，當局派出直升機將他送院。

拉什迪發言人Andrew Wylie同日晚上發聲明，指拉什迪情況不樂觀，其中一隻眼可能失明、手臂神經受損、肝臟被刺傷，現時要依賴呼吸機維生，無法說話。

當地警方證實疑兇來自新澤西州的24歲男子Hadi Matar ，他特意購買活動入場證，證明屬有計劃襲擊，當局正調查男子行兇動機。美國《紐約郵報》引述消息人士指，Matar曾透露對伊朗政府表示同情。

全球不少傳媒人、作家及名人對事件感到震驚及擔憂。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）感謝國民及醫護人員反應迅速，及時為拉什迪提供協助。

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拉什迪的《撒旦的詩篇》自1988年出版以來，在穆斯林人口眾多的國家被列為禁書。伊朗時任最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）當時發布教令（Fatwa）及懸賞逾300萬美元（2,340萬港元），呼籲穆斯林以褻瀆罪名殺死拉什迪及參與書本出版人士。

雖然伊朗政府在1998年廢除法令，但當地反拉什迪情緒依然揮之不去。一個半官方的伊朗宗教基金會，2012年將殺死拉什迪的懸賞提高到330萬美元（2,574萬港元）。

伊朗現任最高領袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）於2019年亦表示，宗教教令是「無法撤回」（irrevocable）。

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責任編輯：郭麗明