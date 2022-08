【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩

▲ 對沖基金經理Michael Burry警告,美國消費開支正蘊釀麻煩(網上圖片)。

電影《沽注一擲》(The Big Shot)原型、美國對沖基金經理Michael Burry在Twitter發文,指「成癮的消費開支預示麻煩來臨」。

Burry日前在Twitter稱,美國的淨消費信貸水平正以紀錄速度上升,因消費者在面對通脹之時,選擇了以暴力方式應對開支,而非減少開支。(as consumers choose violence rather than cut back on spending in the face of inflation.)

他又指,疫情相關的直昇機派錢(Covid helicopter cash)教導消費者再度花費,而這具有成癮性質,帖文更以「冬季正在來臨」一句作結。有人估計,Burry所指的疫情相關直昇機派錢,是指疫情期間美國政府的刺激措施。

早前疑似發文暗批港產美股尚乘數科爆升

其實Burry已不止一次發表意義不明的神秘帖文,而且往往會在發文後不久刪除。分析估計,今次帖文是要警告市場,美國消費者過度消費。事實上,美國6月份消費信貸按月增加402億美元,是有紀錄以來第二大升幅。

早前Burry曾發帖警告愚蠢的市場再次上演。外界揣測,有關帖文是暗批港產美股尚乘數科(AMTD Digital,美:HKD)爆升一事。

另外,Burry周四亦發文,指納指較6月低位回升兩成,並不意味牛市回歸。

更多美股新聞

相關文章:

【沽注一擲原型】Michael Burry再發神秘推文 警告愚蠢的市場再次上演

【沽注一擲原型】Michael Burry神秘帖文重提2008年金融海嘯感受 去年已提「崩盤之母」來臨

【沽注一擲原型】Michael Burry敗走Twitter? 馬斯克親自回應其批評後再刪帳戶

責任編輯:余倩敏