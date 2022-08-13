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【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩

股市 16:04 2022/08/13

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對沖基金經理Michael Burry警告，美國消費開支正蘊釀麻煩（網上圖片）。

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型、美國對沖基金經理Michael Burry在Twitter發文，指「成癮的消費開支預示麻煩來臨」。

Burry日前在Twitter稱，美國的淨消費信貸水平正以紀錄速度上升，因消費者在面對通脹之時，選擇了以暴力方式應對開支，而非減少開支。（as consumers choose violence rather than cut back on spending in the face of inflation.）

他又指，疫情相關的直昇機派錢（Covid helicopter cash）教導消費者再度花費，而這具有成癮性質，帖文更以「冬季正在來臨」一句作結。有人估計，Burry所指的疫情相關直昇機派錢，是指疫情期間美國政府的刺激措施。

早前疑似發文暗批港產美股尚乘數科爆升

其實Burry已不止一次發表意義不明的神秘帖文，而且往往會在發文後不久刪除。分析估計，今次帖文是要警告市場，美國消費者過度消費。事實上，美國6月份消費信貸按月增加402億美元，是有紀錄以來第二大升幅。

早前Burry曾發帖警告愚蠢的市場再次上演。外界揣測，有關帖文是暗批港產美股尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）爆升一事。

另外，Burry周四亦發文，指納指較6月低位回升兩成，並不意味牛市回歸。

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責任編輯：余倩敏

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